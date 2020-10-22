Överallt där sågning, hyvling och slipning utförs

Inom trä- och möbelindustrin utgör sågspån, träflis och spån en konstant och verklig hälsorisk. Dessutom kan dessa ämnen variera från mycket brandfarliga till explosiva. Med hjälp av våra speciella dammsugningssystem kan du på ett tillförlitligt sätt förhindra att damm och träflis samlas i arbetsmiljön och blir ett riskmoment.