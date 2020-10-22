Överallt där sågning, hyvling och slipning utförs
Inom trä- och möbelindustrin utgör sågspån, träflis och spån en konstant och verklig hälsorisk. Dessutom kan dessa ämnen variera från mycket brandfarliga till explosiva. Med hjälp av våra speciella dammsugningssystem kan du på ett tillförlitligt sätt förhindra att damm och träflis samlas i arbetsmiljön och blir ett riskmoment.
Användning:
- Underhåll och rengöring av maskiner
- Kontinuerlig uppsugning av spån och damm vid fräsmaskiner, slipmaskiner, sågar, manuella bearbetningsmaskiner o.s.v.
Utmaning:
- Mycket brandfarligt till explosivt damm
- Hälsofarligt damm
- Ofta stora mängder damm
Resultat:
- Hälsoskydd och säkerhet på arbetsplatsen