Överallt där sågning, hyvling och slipning utförs

Inom trä- och möbelindustrin utgör sågspån, träflis och spån en konstant och verklig hälsorisk. Dessutom kan dessa ämnen variera från mycket brandfarliga till explosiva. Med hjälp av våra speciella dammsugningssystem kan du på ett tillförlitligt sätt förhindra att damm och träflis samlas i arbetsmiljön och blir ett riskmoment.

IVC 60/24 2

Användning:

  • Underhåll och rengöring av maskiner
  • Kontinuerlig uppsugning av spån och damm vid fräsmaskiner, slipmaskiner, sågar, manuella bearbetningsmaskiner o.s.v.

Utmaning:

  • Mycket brandfarligt till explosivt damm
  • Hälsofarligt damm
  • Ofta stora mängder damm

Resultat:

  • Hälsoskydd och säkerhet på arbetsplatsen

Lämpliga maskiner:

Industridammsugare för fasta ämnen/damm

 

Industridammsugare Ex

Industriella stoftavskiljare

Industriella stoftavskiljare Ex