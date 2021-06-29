Rengöring av tankgården

För medelstora ytor: Manuellt drivna sopsugmaskiner

Nästa prestandanivå är sopsugmaskinen. Dessa maskiner klarar att sopa upp till 4725 kvadratmeter i timmen. Under sopningen virvlar sopsugmaskinen upp smutsen med en borstvals, suger upp den med en sugfunktion (blåsmaskin) och separerar den i ett filtersystem.

Sopsugmaskiner är självgående. De är något bredare än sopmaskinerna, men lika ergonomiska, och (med rätt utrustning) klarar de precis lika bra att rengöra de snäva böjarna och hörnen på tankgården. Eftersom operatören går bakom sopmaskinen medan den skjuts runt, kallas den också ”gå bakom-maskiner”.

Det är väl värt att köpa en sopsugmaskin för ytor från 300 kvadratmeter och uppåt. På en timme kan en självgående maskin städa mellan 3375 och 4700 kvadratmeter. Det innebär att det inte bara går snabbt att städa av tankgården. Maskinerna är även lämpliga för ytrengöring inom hela utomhusområdet: Infarter och utfarter, parkeringsplatser och områdena kring utrustningen för luft och vatten, samt biltvätten.