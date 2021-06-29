Rengöring av tankgården
Rengöring av tankgården – regelbundet och ekonomiskt: Detta är en central uppgift för varje tankstationsoperatör. För det första därför att detta område utsätts för kraftig nedsmutsning. För det andra därför att tankgårdens renhet är avgörande för om kunderna kommer att trivas. Och därmed även för butikens omsättning. Vad tankstationsoperatörer behöver tänka på när det gäller rengöring av tankgården – en översikt.
Olika typer av smuts
Smuts är ett ständigt problem på tankgårdar. Man tappar pappershanddukar, matrester hamnar på marken. Läskburkar och tomma snackspaket hamnar intill papperskorgarna. Bensin droppar ned på marken, liksom smutsigt vatten från vindrutespolarna. Tuggummin som sitter fast på marken, och så finns det oljefläckar. Höstvindarna blåser in löv på tankstationen, och på vintern blir det snö och grus kvar på tankgården från däcken. Vid motorvägar och huvudleder drar passerande lastbilar upp stora mängder lös smuts från vägkanten, vilken sedan landar på tankgården.
Rengöring av tankgården – innebär ökad försäljning
En ren tankgård framför tankstationen skapar förtroende och ger högre försäljning. Om tankgården ser ren och snygg ut kommer detta med rätta att upplevas som ett kvalitetstecken, kundvänlighet och god service. Kunderna har en positiv känsla medan de går in i butiken för att betala, och är då mer benägna att spendera pengar därinne.
Rengöring av tankgården: Skiftande uppgifter, olika typer av smuts
Rengöringsuppgifterna på tankstationen gård är omfattande och varierade. De kan därför åstadkommas på ett ekonomiskt sätt endast om lämplig teknik används. Med rätt utrustning kan tankstationsoperatörer minska den mängd arbete som krävs, samtidigt som kunderna blir nöjdare. Kraftfulla rengöringsmaskiner gör det möjligt att garantera rena, prydliga och säkra förhållanden på tankgården – med låga arbetskostnader.
I princip handlar valet av rätt maskiner för rengöring av tankgården på vilken typ av smuts man har – lös eller hårt sittande. Dessutom spelar områdets storlek en roll.
Var på den säkra sidan: Var uppmärksam på föreskrifter
Användningen av rengöringsmaskiner och kemikalier på tankstationer regleras delvis i lag. Yrkesorganisationer och oljebolag har också utformat regler kring utrustning och rengöringsmedel, eftersom arbetsplats-, hälso- och miljöskydd är särskilt viktiga här med tanke på de farliga material och ämnen som används på tankstationer. Därför är det mycket viktigt för tankstationsoperatörer att känna till gällande lagar och förordningar.
Lös smuts på tankgården
Operatörerna bör sopa området utanför tankstationen inklusive tankgården, minst en gång om dagen. I annat fall kommer lös smuts att samlas i sprickorna. Det skulle skapa onödigt merarbete.
Renare mark utanför butiken innebär också mindre smuts inomhus: Regelbunden rengöring av utomhusområdet är alltså en förebyggande åtgärd.
För mindre ytor: Manuella sopmaskiner
Den enklaste lösningen för daglig ytrengöring av tankgården är en sopmaskin med påskjutshandtag. De bullrar inte mycket, är mycket manövrerbara och lätta att hantera.
En modern manuell sopmaskin kan rengöra 2800 till 3600 kvadratmeter på en timme. I jämförelse: Med en vanlig kvast kan en person rengöra 120 till 160 kvadratmeter per timme – och virvlar upp betydligt mer damm på köpet. Manuella sopmaskiner är därför ett bra alternativ även för mindre tankstationer.
Tips 1 – dubbelsidig drift:
När man köper en manuell sopmaskin är det god idé att skaffa en där huvudsopvalsen drivs från båda sidor. Då blir det nämligen enkelt att rengöra sprickor, kanter och trånga svängar på tankgården eftersom sopmaskinen tack vare driften från båda sidorna kan rotera valsen både i vänster- och högersvängar.
Tips 2 – dubbla sidoborstar:
Genom att dessutom ha dubbla sidoborstar på maskinen underlättas städning runt hörn och kanter kring bränslepumparnas refuger. Maskinen kan därmed komma åt och sopa runt kurvor och kanter på båda sidor. Lös smuts sopas ut ur hörn och in under sopmaskinen i en cirkulär rörelse. Därifrån flyttas smutsen vidare till smutsbehållaren utan onödigt dammande.
För medelstora ytor: Manuellt drivna sopsugmaskiner
Nästa prestandanivå är sopsugmaskinen. Dessa maskiner klarar att sopa upp till 4725 kvadratmeter i timmen. Under sopningen virvlar sopsugmaskinen upp smutsen med en borstvals, suger upp den med en sugfunktion (blåsmaskin) och separerar den i ett filtersystem.
Sopsugmaskiner är självgående. De är något bredare än sopmaskinerna, men lika ergonomiska, och (med rätt utrustning) klarar de precis lika bra att rengöra de snäva böjarna och hörnen på tankgården. Eftersom operatören går bakom sopmaskinen medan den skjuts runt, kallas den också ”gå bakom-maskiner”.
Det är väl värt att köpa en sopsugmaskin för ytor från 300 kvadratmeter och uppåt. På en timme kan en självgående maskin städa mellan 3375 och 4700 kvadratmeter. Det innebär att det inte bara går snabbt att städa av tankgården. Maskinerna är även lämpliga för ytrengöring inom hela utomhusområdet: Infarter och utfarter, parkeringsplatser och områdena kring utrustningen för luft och vatten, samt biltvätten.
För större ytor: Åkbara sopsugmaskiner
För hyrestagare och ägare av stora tankstationer är det värt att köpa en åkbar sopsugmaskin. Med en sådan maskin kan en enda person rengöra hela tankstationen mycket snabbt.
Det finns eldrivna och bensindrivna sopsugmaskiner. Eldrivna maskiner rekommenderas vanligtvis för användning på bensinstationer eftersom de är tystare.
En kraftfull elmotor med minst 600 watt effekt klarar att rengöra 6 000 kvadratmeter eller ännu mer på 60 minuter. Åkbara sopsugmaskiner används också av skolor, kommunala områden eller stora byggmarknader.
Tack vare lätt styrtransmission och en kort svängradie är sopsugmaskinen manövrerbar och kan enkelt styras framåt och bakåt. Hanteringen är enkel och självförklarande. Den åkbara sopsugmaskinen kan även plocka upp större smuts, såsom läskburkar och, vilket är viktigt på vintern, smågrus.
Tips 1 – självrengörande filter:
Vid inköp av filter bör tankstationsoperatörer välja filter med stor yta och med automatisk självrengöring.
Tips 2 – generösa uppsamlingskärl:
Maskinen bör ha ett uppsamlingskärl på minst 50 liter.
Tips 3 – enkel att sköta:
Filter och borstvalsar ska vara enkla att underhålla och kunna bytas utan verktyg. Detta gör underhållet flexibelt och oberoende av plats.
Tips 4 – automatiskt eller variabelt anläggningstryck:
De flesta åkbara sopsugmaskiner har pendelmonterad huvudsopvals som automatiskt anpassar anläggningstrycket mot markytan. För maskiner som saknar denna funktion bör det vara möjligt att variera anläggningstrycket, eftersom sopborsten annars slits ut för snabbt.
Rengöring av fast sittande smuts på tankgården
Förutom daglig ytrengöring med sopmaskin eller sopsugmaskin bör tankgården rengöras från fastsittande smuts med några veckors mellanrum (grundrengöring). Oljig och fet smuts på ytorna och körbanorna är inte bara fult, den skrämmer också bort kunder. Sådan smuts innebär även en halkrisk och kan leda till skadeståndsanspråk.
Utspilld bensin, oljiga och feta rester och nedtrampade tuggummin, allt detta fastnar på markytan. Därför måste man alltid utföra grundrengöring med högtrycksteknik.
Mobila högtryckstvättar
Moderna högtryckstvättar är utrustade med olika tillbehör och munstycken. Med rätt tillbehör minskar den nödvändiga arbetsinsatsen, liksom även förbrukningen av rengöringsmedel och vatten. Högtryckstvättar är flexibla och säkerställer effektiv rengöring av olika ytor.
Med en högtryckstvätt kan man rengöra inte bara tankgården, utan även andra delar av bensinstationen, till exempel tvätthallar eller fasader, kan rengöras. Av brand- och explosionsskyddsskäl måste själva maskinen alltid befinna sig tillräckligt långt från tankgården. Rengöringspersonalen kan sedan utnyttja slangens längd för rengöring av området omkring bensinpumparna. Det är det effektivaste sättet att ta bort fastsittande smuts på tankgården – beroende på typen av smuts och typen av yta.
Släta ytor omkring bensinpumparna
På släta ytor, såsom plast, metall och aluminium överlever sjukdomsalstrande bakterier under ganska långa perioder. Bensinpumpens munstyckena kan till exempel lätt bli grogrunder för bakterier. Efter coronapandemin har kunderna blivit särskilt medvetna om detta.
Det är därför lämpligt att regelbundet rengöra inte bara tankgårdens markytor, utan även själva bensinpumparna, och att eliminera eventuella sjukdomsbärande bakterier från pumpmunstyckena. Med eldrivna högtryckstvättar kan även stödbalkar och soptunnor sprutas rena på ett säkert och tillförlitligt sätt.
Tips – varmvatten:
Varmt vatten löser upp fet och oljig smuts bättre än kallt vatten. Det hjälper också till att ta bort klotter och klistermärken. Därmed går det inte åt lika mycket rengöringsmedel.
Svåråtkomliga ställen: Sprickor
Ofta är marken på tankgården täckt med halkfria betongplattor. Smuts brukar tendera att ansamlas i springorna mellan plattorna. Påkörningsskydden runt bensinpumparna är en annan detalj på tankgårdar som är svåra att rengöra: Påkörningsskydden består ofta av flera sammansvetsade metallrör. Smuts- och oljerester kan ansamlas i springorna och på marken under balkarna. Men även lös smuts kan samlas här. Sådan smuts kan snabbt tas bort från hörnen med en lövblås.
Därefter kommer högtryckstvätten till hands: Den når in i springorna och sprickorna med ett rotojetmunstycke, som kan trycka ut smutsen med en kallvattenstråle. Tack vare den roterande vassa jetstrålen ger rotojetmunstycket nästan dubbelt så stor kollisionskraft som ett normalt munstycke. Vid högtrycksrengöring av stora mängder smuts kan man därmed spara mycket vatten.
För att förhindra att smutsen stänker åt alla håll kan högtryckstvätten användas med ytrengörare. Beroende på höjden hos påkörningsskydden kan platta modeller passa för rengöring av tankgårdsmarken under balkarna.
Oljefläckar över stora områden
Tankgårdens stora yta kan rengöras med en hetvattentvätt. För detta monterar man en värmetålig ytrengöraren med hus av rostfritt stål på spolröret. Det skyddar mot vattenstänk och dränerar bort det smutsiga vattnet på ett kontrollerat sätt – något som är viktigt när det finns folk på tankgården. Man kan också effektivt ta bort oljefläckar med ytrengöraren.
Tips 1 – enkel åtskiljbarhet:
När du väljer rengöringskemikalier är det viktigt att se till att de lätt kan separeras för att oljeavskiljaren ska kunna utföra sitt arbete. Om man använder produkter som inte är lätta att separera skadar detta miljön och innebär ett brott mot lagreglerna.
Tips 2 – hög temperatur:
Hetvattentvättar bör generera en vattentemperatur på upp till 155 °C, eftersom fetter, oljor, proteinrester och hartser mestadels löses upp vid höga temperaturer. Tankstationsoperatörer behöver alltså betydligt mindre kemikalier när de rengör sina tankgårdar – eller kan till och med helt utesluta dem. Det skyddar miljön och sänker kostnaderna. Dessutom går det snabbare att rengöra med varmt vatten, vilket också det har en positiv effekt på totalkostnaderna.
Borttagning av tuggummi
Tuggummi på marken påverkar tankstationens utseende kraftigt negativt. För kunderna är det irriterande om tuggummi fastnar på skorna eller till och med följer med in i bilen. Samtidigt är ett nedtrampat tuggummi en ordentlig utmaning för den som rengör tankgården.
För att få bort tuggummit krävs en kraftfull ångtvätt med stålborste och ett lämpligt rengöringsmedel. Med rätt kombination av ångtryck, stålborste och ett biologiskt rengöringsmedel kan ett nedtrampat tuggummi avlägsnas på några sekunder.
Tips 1 – satsa på lättvikt:
Lätta ångtvättar är fördelaktiga, eftersom de kan bäras på användarens rygg, som en ryggsäck.
Tips 2 – snåla inte med batteriet:
Det är viktigt med ett bra batteri (litiumjonbatterier), för även om enskilda bitar av tuggummit kan avlägsnas snabbt kan hela åtgärden ta lite längre tid.
Tips 3 – ta bort resterna:
Efter rengöringen rekommenderas det att man använder en högtryckstvätt för att avlägsna tuggummirester.
Rengöring av tankgården på höst och vinter
Om det finns lövträd i närheten av bensinstationen är en lövblås oumbärlig på hösten för att hålla området och, vid blåsiga förhållanden, tankgården ren.
Det är lämpligt att varje dag ta bort alla löv som blåst in under tankgårdstaket. Det starka luftflödet blåser till och med bort våta löv. För större ytor är en sopsugmaskin en bra lösning för att samla upp löven. För större områden är det värt att använda en åkbar sopsugmaskin.
Med rätt utrustning kan man snabbt ta bort nysnö och slask. Inte bara i entrén och på parkeringsplatser, utan även under tankgårdstaket, där det blåsiga vinterdagar kan driva in snö och där slask och grus kan ramla ned från fordonen.