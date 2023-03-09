Rengöring av jordbruksredskap

Teknik och drift

När arbetet på en åker är slutfört, är det viktigt att man hittar ett övervuxet område där mellanrengöring kan utföras innan man lämnar åkern. Om detta inte är möjligt, ska redskapen tas med till gården en gång om dagen för rengöring och avlägsnande av smuts.

Högtryckstvättar med kallvatten som används utan rengöringsmedel är numera vanliga inslag i rengöringsarbetet som görs i fält. Modeller med förbränningsmotor är väl lämpade för detta ändamål. Detta beror på behovet av att kunna köra tvätten oberoende av strömförsörjning och den höga rengöringsprestanda som krävs för att avlägsna stora mängder smuts. Du behöver också en vattentank, till exempel en vattentunna för en traktor med fronthydraulik eller vattenförsörjning på plats i fält.

När du rengör kultivatorer bör du använda högtrycksinstrument på ett avstånd av 20–30 centimeter för att avlägsna smuts och jord. Eftersom plogar, roterande harvar och andra instrument är mycket robusta tål de trycket som uppstår när man rengör på närmare avstånd.