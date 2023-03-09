Rengöring av jordbruksredskap
Jordbruksmaskiner och -redskap är konstruerade för kontinuerlig drift och utsätts ständigt för vädrets makter, samt smuts och damm, i sin arbetsmiljö. Regelbunden rengöring av plogar, roterande klippare och gödselspridare är viktigt för att behålla maskinernas värde och se till att de förblir i drift. Rengöring av tillbehör efter att de har använts på en åker kan bryta infektionskedjorna genom att se till att skadedjur inte kan ta sig från en åker till en annan.
Rengöring av plogar och klippare i fält
Maskiner för jordkultivering, gödselspridare, potatisupptagare. Det behövs många olika typer av utrustning på en gård. Rengöringsprocedurerna är ofta ganska lika, men det finns skillnader som måste observeras för att man ska få önskat resultat för varje typ av utrustning.
Behålla värde och funktion
Kultivatorer som plogar, roterande harvar eller jordfräsar är tunga, robusta maskiner som kommer i kontakt med stora mängder jord och smuts. Regelbunden rengöring är nödvändig, så att den envisa smutsen inte leder till skador på utrustningen.
Du kan också upptäcka och reparera skador som är dolda under smuts i ett tidigt skede. Detta kommer att sänka dina underhålls- och servicekostnader avsevärt. Jord som lämnas på vägen vid transport mellan åkrar bör också förhindras, eftersom det kan utgöra en fara för andra trafikanter.
Teknik och drift
När arbetet på en åker är slutfört, är det viktigt att man hittar ett övervuxet område där mellanrengöring kan utföras innan man lämnar åkern. Om detta inte är möjligt, ska redskapen tas med till gården en gång om dagen för rengöring och avlägsnande av smuts.
Högtryckstvättar med kallvatten som används utan rengöringsmedel är numera vanliga inslag i rengöringsarbetet som görs i fält. Modeller med förbränningsmotor är väl lämpade för detta ändamål. Detta beror på behovet av att kunna köra tvätten oberoende av strömförsörjning och den höga rengöringsprestanda som krävs för att avlägsna stora mängder smuts. Du behöver också en vattentank, till exempel en vattentunna för en traktor med fronthydraulik eller vattenförsörjning på plats i fält.
När du rengör kultivatorer bör du använda högtrycksinstrument på ett avstånd av 20–30 centimeter för att avlägsna smuts och jord. Eftersom plogar, roterande harvar och andra instrument är mycket robusta tål de trycket som uppstår när man rengör på närmare avstånd.
Rengöring av sprutor, potatisupptagare och gödselsprutor i fält
Rengöring av sprutor, gödselspridare, potatisupptagare och potatisgrävare är ännu viktigare än kultiveringsmaskiner. Dessa redskap bör behålla sin funktion och sitt värde för en eventuell återförsäljning. Du måste ta särskild hand om gödselspridare, eftersom de är särskilt känsliga för korrosion från aggressiva mineralgödselmedel.
Skydda grundvattnet och bryt smittkedjorna
Det finns en annan viktig anledning att rengöra redskap efter varje användning. Det finns rättsliga krav för sprutning som varierar från land till land och i Europa bygger detta på direktiv 2006/118/EG om skydd av grundvatten mot föroreningar och försämring. Många EU-lagar gäller fortfarande i Storbritannien, och du rekommenderas att ta kontakt med en expert för att ta reda på vilka lagar som gäller. Dessa lagar har som mål att förhindra att höga koncentrationer av bekämpningsmedel kommer in i avloppssystemet eller grundvattnet, eftersom det potentiellt kan få farliga konsekvenser.
Målet när det gäller potatisupptagare och -grävare är att undvika att transportera skadedjur som knäpparlarv från en åker till en annan och bryta smittkedjorna.
Teknik och drift
Precis som med bearbetningsmaskiner ska man, innan man lämnar åkern, leta efter ett övervuxet område där en mellanrengöring kan utföras med en högtryckstvätt med kallvatten utan rengöringsmedel. Du behöver förbränningsmotor- eller batteridrivna enheter, de senare är mer energieffektiva, samt tillgång till vatten.
För att uppnå ett bra resultat och avlägsna alla rester av jord, bekämpningsmedel och gödsel måste du använda ett specifikt rengöringsmönster. Först måste de tvättas noggrant uppifrån och ner. Särskilt smutsiga områden bör rengöras längre och med större uppmärksamhet. Om strukturen är komplex, ska man arbeta från olika håll.
Viktigt: Glöm inte traktorns hjul eller smutsiga delar. Det smutsiga vattnet kan rinna ut på det igenvuxna området.
Tips 1 – rengör snabbt men försiktigt:
För att rengöra gödselspridaren ordentligt är det viktigt att man blir av med resterna av den aggressiva mineralgödseln. Man bör vara försiktig med känsliga komponenter som vågen eller de inbyggda sensorerna. Så minska trycket och öka avståndet från utrustningen.
Tips 2 – rengöring av sprutan:
Sprutan innehåller elektronik, hydraulik och sensorer, vilket gör det nödvändigt att arbeta med ett lägre vattentryck och större avstånd. Personalen måste bära personlig skyddsutrustning (PPE) som är lämplig hantering av bekämpningsmedel.
Rengöring av tillbehören på gården
En tvättstation är nödvändig för att rengöra redskap som plogar och jordfräsar på gården. Bekämpningsmedel, gödselrester, olja, fett och färg tvättas bort under rengöringen, vilket innebär att det finns exakta specifikationer för hur tvättområdet ska vara utformat. Golvplattan måste vara ogenomtränglig för vätskor, och det smutsiga vattnet får endast släppas ut via ett särskilt avlopp med filter och retentionslösningar.
Mer teknik för snabbt arbete i tvättstationen
Tvättstationen erbjuder mer flexibilitet när det gäller att tvätta redskapen än vad man har ute i fält. En mobil högtryckstvätt med kallvatten kan användas, men fördelen är att man också kan använda ett stationärt högtryckssystem med varmvatten. Varmvatten uppnår resultat snabbare och förkortar torktiden.
Dessutom är det möjligt att applicera ett biologiskt nedbrytbart rengöringsmedel med ett skummunstycke i tvättstationen. Eftersom rengöringsskum fäster bättre än ett vanligt rengöringsmedel, är skumrengöringsmedlet effektivare och påskyndar rengöringsprocessen.
Underhåll av filtersystem och avdunstningsbassäng
Det är viktigt att rengöra tvättstationens filtersystem vid angivna intervall. En högtryckstvätt och en våt-/torrdammsugare är lämpliga för detta ändamål. Den avlägsnade smutsen måste kasseras på rätt sätt. Ett annat sätt att samla upp avloppsvattnet på är en avdunstningsbassäng. Vattnet avdunstar och resterna bryts ner av bakterier som lever på en bärsubstans. Återstående rester måste avlägsnas regelbundet, vilket också kan göras med en högtryckstvätt. Eftersom avdunstningsbassänger rengörs en åt gången, kan det smutsiga vattnet som ackumuleras vid rengöring av en bassäng samlas i nästa.