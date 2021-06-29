Städning av butiker
Hälsosam kost för ett hälsosamt liv – fler och fler människor inser vikten av vad de lägger på sina tallrikar. Oavsett om du lagar middag på färskvaror från en gårdsbutik eller köper ett snabbt lunchmål i en kiosk, är en sak avgörande – noggranna hygienstandarder måste följas. Nyckeln till detta är renlighet och utmärkt hygien i säljutrymmen och djuprengöring måste alltid ske.
Det är bevisat att djuprengöring tar bort över 90 procent av mikroorganismerna och bakterierna på ytorna. De som arbetar med livsmedelsförsäljning måste även veta hur man korrekt och effektivt rengör. När det gäller ”kontaktpunkter” (alltså ytor som regelbundet berörs av många olika människor) måste man dessutom ta hänsyn till aspekter, såsom desinfektion och sanering, för att inte bara stoppa smuts utan även förhindra spridning av virus och bakterier.
Entréområdet
Det första intrycket är viktigt: Sopning och rengöring i entrén
Det första intrycket är viktigt: Kunder som går in i butiken vill inte känna sig illa till mods. Det går snabbt och smidigt att säkerställa att parkeringsplatser och entréer till butiker är rena med hjälp av sop- eller sopsugmaskin. För mindre ytor på upp till 300 kvadratmeter är en manuellt hanterad modell som skjuts på av operatören idealisk. Dessa sopmaskiner är lätthanterade och ergonomiska för användaren. Dessutom sopar de ytorna noggrant och säkerställer en miljö med låg dammhalt. För större ytor på parkeringsplatser eller entréområden är en självgående maskin som drivs av el eller bensin ett bättre val.
Man bör installera en smutsfälla i form av matta eller galler nära entrédörren. Detta förhindrar att grova partiklar, såsom små stenar, sand och lera kommer in i butiken. Mattan eller gallret bör ha en längd motsvarande fyra till sex steg för att säkerställa att en tillräcklig mängd smuts avlägsnas från kundernas skor. För att förlänga livslängden bör mattan regelmässigt rengöras med våt- och torrdammsugare, torrdammsugare eller sladdlös elektrisk sopborste, beroende på hur smutsig den är.
Ytor inne i butiker: Brödhyllor, delikatessdiskar, kassor m.m.
I gårdsbutiker, små kiosker eller på tankstationer – färskt bröd och frallor säljs i stort sett överallt. För regelbunden dammsugning av smulor från butiksinredning som består av plasthyllor och ofta träkorgar är en liten torrdammsugare ett passande val. En sådan maskin kan enkelt förvaras under butiksinredningen så att den snabbt är tillgänglig när den behövs.
Rengöring med ångtvätt
Om en butik erbjuder färska livsmedel, såsom ost, korv och smörgåsar bör särskild uppmärksamhet ägnas åt displayen - för det handlar inte bara om att göra skyltningen visuellt tilltalande utan också om att säkerställa att den är ren och hygienisk för att de färska produkterna verkligen ska hålla sig fräscha. Vi rekommenderar ångtvätt för daglig, noggrann mellanrengöring för att säkerställa att hela området kring diskar rengörs hygieniskt utan användning av kemikalier. Ånga kommer ut ur munstycket i form av mycket små droppar med en temperatur på cirka 100 °C, ett tryck på 3 till 4 bar och med en hastighet av cirka 170 km/h. Detta betyder att ångan når in i varje spricka och gummiveck på ett sätt som borstar eller trasor har svårt att komma åt. För rengöring av glasytor på diskar rekommenderar vi trasa och glasputs för att komma tillrätta med små fläckar och fingeravtryck som ibland måste avlägsnas.
De typer av smuts som kan hamna på diskar är av varierande slag och kan inkludera damm, större smutspartiklar och vätskor som behöver avlägsnas. Här har man nytta av universalverktyget för dammsugning: en våt- och torrdammsugare. Maskinen får bort både torr och flytande smuts med en rad olika sugmunstycken som är tillgängliga för varje modell, så att exempelvis ett borsthuvud kan samla upp både damm och vätskor. Vid rengöring av större, släta ytor (t.ex.av plast eller glas) är en ångtvätt ett idealiskt val för regelbunden mellanrengöring.
Manuell rengöring
Särskilt i små butiker finns det många beröringspunkter, alltså ytor som berörs av många olika människor varje dag. Hit hör dörrhandtag, knappar på varuautomater och kassaapparater. Om dessa beröringspunkter är utomordentligt rena ger detta inte bara ett gott intryck på kunderna. Denna hygiennivå är också avgörande för att förhindra spridning av sjukdomar och därmed garantera kundernas säkerhet. Till exempel kan beröringspunkter regelbundet rengöras med ångtvätt eller trasa. Det är också en god idé att installera en dispenser för desinficerande torkdukar. Då kan kunderna själva desinficera ytor innan de vidrör dem med händerna, om de känner att det behövs.
Gnistrande rent: Effektiv rengöring av glasytor och fönster
Med rätt utrustning kan du effektivt rengöra alla typer av fönster – från små spröjsade fönster i gårdsbutiker till stora glasfasader på tankstationer. Det snabbaste sättet att hantera små fönster med många spröjs är att rengöra dem manuellt med sämskskinn. För större ytor är det en god idé att använda en fönsterrengörare med skrapa eller en batteridriven fönstertvätt. Dessa maskiner är båda lätta och bekväma och lämnar inga ränder efter sig. En fönstertvätt kan också användas för alla andra glatta ytor, såsom speglar, bord, kakel och montrar.
Golvytor: Rena och säkra att gå på
Naturliga golvbeläggningar, såsom trägolv, linoleum och hårda beläggningar av konstgjorda stenliknande klinkerplattor – alla dessa används ofta i små detaljhandelsbutiker. Metoderna för att uppnå rena och halkfria butiksgolv är lika mångfacetterade som golvbeläggningarna själva. För tillfällig punktrengöring av grov smuts på alla typer av golvbeläggningar rekommenderar vi en elektrisk sopborste, en mopp med passande mikrofiberduk eller en våt- och torrdammsugare.
För daglig, noggrann underhållsrengöring rekommenderar vi en liten kombiskurmaskin som är utformad för butiksytor på upp till 200 kvadratmeter.
Maskinen har kompakt design, är lättmanövrerad och använder mycket högre kontakttryck än man får när man bara moppar ytorna. Resultatet blir att den rengör mycket effektivare och alltid utnyttjar färskt vatten, vilket innebär att användaren inte kommer i kontakt med det smutsiga vattnet. Faktumet att det smutsiga vattnet direkt sugs upp i maskinen innebär att golvet torkar omedelbart efter rengöringen och kan beträdas utan risk för halka. Med denna modell kan användaren till och med smidigt komma åt områden under möbler och värmeelement. För större butiksytor på över 200 kvadratmeter är det värt att överväga en självgående, lätt manövrerbar kombiskurmaskin i större storlek. Speciellt vid rengöring av trägolv rekommenderar vi att man använder en modell där suglisten är placerad direkt bakom valsen för att träet inte ska utsättas för fukt onödigt länge. Vid rengöring av trä, linoleum eller syntetiska golvbeläggningar (t.ex. golv av PVC eller gummi) måste du dessutom använda passande rengöringsmedel för känsliga golvbeläggningar, med neutralt pH-värde. På motsvarande sätt är det god idé att använda rengöringsmedel med neutralt pH-värde och med mindre skumbildning när man rengör stengodsklinker eller keramik. Samtidigt är rengöringsmedel utan tensider ett bra val vid rengöring av stengodsklinker.
Kombiskurmaskiner i lämplig storlek är användbara i små butiker, eftersom de möjliggör snabbt en noggrann rengöring – ofta kvällstid efter stängning eller på morgonen innan butiken öppnar – och den uppgiften sköts inte alltid av specialiserad städpersonal utan kanske som en extra uppgift av butikspersonalen.
Rengöring av keramikplattor
Rengöring och underhåll av keramikplattor – hur fungerar det? De bränns vid temperaturer mellan 1000 och 1400 °C och är tillverkade av oorganiska material. Terrakotta, klinkersten, stengodsklinker, ler- och stengods används ofta nuförtiden. Även om det finns många varianter, är de olika rengöringsstegen alltid ganska likartade. Bara ett fåtal typer av plattor kräver särskilt underhåll.
En extra kommentar: I kök – behöver man vara uppmärksam på desinfektion, proteinfel och användning av lämplig rengöringsmedel
Oavsett om du äter hemlagad gulaschsoppa, färsk fylld pasta från en gårdsbutik, en grillad korv från kiosken runt hörnet eller färdiga smörgåsar från en tankstation – när du köper mat, vill du vara säker på att den inte bara håller hög kvalitet utan också uppfyller hygiennormerna. För att säkerställa detta måste alla företag som hanterar någon form av livsmedel följa riktlinjerna i HACCP (”Hazard Analysis Critical Control Points”).
Dessa föreskrifter omfattar olika områden från noggrann rengöring till säker desinfektion för att säkerställa att de grundläggande kraven för livsmedelshygien är uppfyllda. I dessa miljöer är det extra viktigt att överväga vilka rengöringsmedel som används. Det beror på att rengöringsmedel inte bara effektivt måste avlägsna smuts och vara skonsamma på ytorna. De får inte heller vara skadliga för hälsan eftersom de kommer i kontakt med ytor där mat bearbetas.
När det gäller desinfektion, alltså avlivning eller inaktivering av oönskade mikroorganismer, är det också viktigt att förstå sådana termer som ”protein-, tvål- och kallfel”.
Med ”proteinfel” avses att kemiska desinfektionsmedel (kan) ha sämre effekt i närvaro av proteinhaltiga föroreningar. Det beror på att desinfektionsmedel reagerar inte bara med proteinerna i mikroorganismerna utan även i matrester– de konkurrerar alltså med varandra. Därför bör man variera desinfektionsmedlets koncentration och omväxlande använda sura och basiska rengöringsmedel.
Dessutom kan rester av tensider från rengöringsmedel reagera med vissa desinfektionsmedel så att de blir ineffektiva – det kallas för ”tvålfel”. Man kan också råka ut för ”kallfel” om desinfektionslösningarna håller för låg temperatur. Det kan ge negativ effekt eftersom de kemiska och fysikaliska processerna (kanske) blir långsammare, varvid desinfektionseffekten försämras.
Vilka lärdomar kan vi dra från detta? Denna översikt visar att även om djuprengöring och tillförlitlig desinfektion inom livsmedelsindustrin är omfattande och kan se ut på många olika sätt, så är det absolut nödvändigt att varje kund kan vara säker på att maten de äter och dricker inte är skadlig för hälsan.
Köksrengöring
Överallt där man lagar mat kommer det att finnas envisa fläckar. Rester av fett och livsmedel måste systematiskt avlägsnas i enlighet med riktlinjerna i HACCP för att eliminera grogrunder för mikroorganismer. Vad klarar högtryckstvättar, ytrengörare, ångtvättar, skurmaskiner eller kombiskurmaskiner? Vilka egenskaper behöver man tänka på när man använder dem? Och hur gör man för att desinficera? Här får du en översikt.