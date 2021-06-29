Städning av butiker

Rengöring med ångtvätt

Om en butik erbjuder färska livsmedel, såsom ost, korv och smörgåsar bör särskild uppmärksamhet ägnas åt displayen - för det handlar inte bara om att göra skyltningen visuellt tilltalande utan också om att säkerställa att den är ren och hygienisk för att de färska produkterna verkligen ska hålla sig fräscha. Vi rekommenderar ångtvätt för daglig, noggrann mellanrengöring för att säkerställa att hela området kring diskar rengörs hygieniskt utan användning av kemikalier. Ånga kommer ut ur munstycket i form av mycket små droppar med en temperatur på cirka 100 °C, ett tryck på 3 till 4 bar och med en hastighet av cirka 170 km/h. Detta betyder att ångan når in i varje spricka och gummiveck på ett sätt som borstar eller trasor har svårt att komma åt. För rengöring av glasytor på diskar rekommenderar vi trasa och glasputs för att komma tillrätta med små fläckar och fingeravtryck som ibland måste avlägsnas.

De typer av smuts som kan hamna på diskar är av varierande slag och kan inkludera damm, större smutspartiklar och vätskor som behöver avlägsnas. Här har man nytta av universalverktyget för dammsugning: en våt- och torrdammsugare. Maskinen får bort både torr och flytande smuts med en rad olika sugmunstycken som är tillgängliga för varje modell, så att exempelvis ett borsthuvud kan samla upp både damm och vätskor. Vid rengöring av större, släta ytor (t.ex.av plast eller glas) är en ångtvätt ett idealiskt val för regelbunden mellanrengöring.