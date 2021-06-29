Köksrengöring

Rengöring och desinficering enligt HACCP:s riktlinjer*

För att producera hygieniskt säker mat måste kök och tillhörande utrymmen (förråd, kylanläggningar) och maskiner hållas rena genom noggrann rengöring och desinficering, där så är lämpligt. Eftersom olika utrymmen och maskiner har olika rengöringsintervall måste ett rengöringsschema upprättas och visas på en synlig plats i varje utrymme som kräver rengöring. Planen ska innehålla en detaljerad förteckning över följande:

Vad (maskiner, ytor, golv)

När (efter användning, dagligen, veckovis)

Med vad (rengöringsmedel och dosering)

Av vem (ansvarig anställd) ska städningen utföras.

Slutförda uppgifter måste loggas noggrant och tydligt dokumenteras med en signatur för att möjliggöra uppföljning. Tänk på att rengöring och desinficering är två separata förfaranden.

Rengöring syftar till att avlägsna smuts och kontamination, dvs oönskade substanser som till exempel produktrester, mikroorganismer och rester av rengörings- och desinficeringsmedel.

Desinficering omfattar kemiska och fysiska processer för att eliminera mikroorganismer ned till en nivå som varken är hälsofarlig eller skadlig för matens kvalitet.

*HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Points (Riskanalys och kritiska styrpunkter): ett kvalitetsverktyg inriktat på förebyggande åtgärder, utformat för att säkerställa säkerheten vid produktion och hantering av livsmedel och förebygga faror som skulle kunna leda till konsumentsjukdomar eller skador.