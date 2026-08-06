Klippt mikrofibermopp BASIC 40cm

Effektiv och enkel att använda: Mikrofibermoppen med fickfäste är idealisk för användning med hink- eller spraymetoden.

Den lättanvända mikrofibermoppen Basic är lämplig för universell rengöring av släta, vattentåliga golv. Tack vare materialblandningen av mikrofiber, polyester och de grövre polyamidfibrerna kan även envis smuts tas bort utan ansträngning. Moppens låga vikt gör även moppen till ett ekonomiskt och hållbart val då det finns plats för fler moppar vid varje maskintvätt. Ytterligare en fördel: Mikrofibermoppen är kompatibel med alla konventionella hopfällbara mopphållare med fickfäste och är lämplig för användning med våta metoder i vagn med dubbel eller enkelhinksystem alternativt en svabbvagn eller med en spraymoppmetod.

Specifikationer

Tekniska data

Program STANDARD
Golvtyp Hårda golv / Motståndskraftiga golv
Golvstruktur Strukturerad och följsam
Nedsmutsningsgrad Lätt till medel
Textil användning Hållbara textilier
Arbetsbredd (cm) 40
Material 80% PET / 20% PA
Textilt material Microfiber
Tvätt temperatur (°C) Max. 90
Tvättrekommendation (°C) 60
Torktemperatur (°C) Max. 60
Tvättcykler¹⁾ cirka 250
Antal (Del(ar)) 1
Vikt per produkt / Vikt per m² (kg/g/m²) 0,1 / 700
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
Mått (L × B) (mm) 400 / 150
Mått, förpackad (mm) 400 x 150 x 15

¹⁾ Vid användning av rekommenderade temperaturer och tvättmedel. Dessutom kan användning av torktumlare, särskilt vid högre temperaturer, avsevärt minska livslängden.

Klippt mikrofibermopp BASIC 40cm
Användningsområden
  • Golv - våt rengöring
Rengöringsmedel