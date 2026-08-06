Klippt mikrofibermopp BASIC 40cm
Effektiv och enkel att använda: Mikrofibermoppen med fickfäste är idealisk för användning med hink- eller spraymetoden.
Den lättanvända mikrofibermoppen Basic är lämplig för universell rengöring av släta, vattentåliga golv. Tack vare materialblandningen av mikrofiber, polyester och de grövre polyamidfibrerna kan även envis smuts tas bort utan ansträngning. Moppens låga vikt gör även moppen till ett ekonomiskt och hållbart val då det finns plats för fler moppar vid varje maskintvätt. Ytterligare en fördel: Mikrofibermoppen är kompatibel med alla konventionella hopfällbara mopphållare med fickfäste och är lämplig för användning med våta metoder i vagn med dubbel eller enkelhinksystem alternativt en svabbvagn eller med en spraymoppmetod.
Specifikationer
Tekniska data
|Program
|STANDARD
|Golvtyp
|Hårda golv / Motståndskraftiga golv
|Golvstruktur
|Strukturerad och följsam
|Nedsmutsningsgrad
|Lätt till medel
|Textil användning
|Hållbara textilier
|Arbetsbredd (cm)
|40
|Material
|80% PET / 20% PA
|Textilt material
|Microfiber
|Tvätt temperatur (°C)
|Max. 90
|Tvättrekommendation (°C)
|60
|Torktemperatur (°C)
|Max. 60
|Tvättcykler¹⁾
|cirka 250
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt per produkt / Vikt per m² (kg/g/m²)
|0,1 / 700
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B) (mm)
|400 / 150
|Mått, förpackad (mm)
|400 x 150 x 15
¹⁾ Vid användning av rekommenderade temperaturer och tvättmedel. Dessutom kan användning av torktumlare, särskilt vid högre temperaturer, avsevärt minska livslängden.
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
- Golv - våt rengöring