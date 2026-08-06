Den lättanvända mikrofibermoppen Basic är lämplig för universell rengöring av släta, vattentåliga golv. Tack vare materialblandningen av mikrofiber, polyester och de grövre polyamidfibrerna kan även envis smuts tas bort utan ansträngning. Moppens låga vikt gör även moppen till ett ekonomiskt och hållbart val då det finns plats för fler moppar vid varje maskintvätt. Ytterligare en fördel: Mikrofibermoppen är kompatibel med alla konventionella hopfällbara mopphållare med fickfäste och är lämplig för användning med våta metoder i vagn med dubbel eller enkelhinksystem alternativt en svabbvagn eller med en spraymoppmetod.