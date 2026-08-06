Mopp i mikrofiber 40x13cm

Mikrofiber, korta fibrer. Fickfäste.

Specifikationer

Tekniska data

Program STANDARD
Golvtyp Hårda golv / Motståndskraftiga golv
Golvstruktur Följsam och lätt strukturerad
Nedsmutsningsgrad Lätt till tungt
Textil användning Hållbara textilier
Arbetsbredd (cm) 40
Material 85% PET / 15% PA
Textilt material Microfiber
Tillverkningstyp Luggstickad textil i rengöringsytan
Struktur Öglad
Tvätt temperatur (°C) Max. 90
Tvättrekommendation (°C) 60
Torktemperatur (°C) 60
Tvättcykler¹⁾ cirka 300
Antal (Del(ar)) 1
Vikt per produkt / Vikt per m² (kg/g/m²) 0,1 / 440
Mått (L × B) (mm) 400 / 140

¹⁾ Vid användning av rekommenderade temperaturer och tvättmedel. Dessutom kan användning av torktumlare, särskilt vid högre temperaturer, avsevärt minska livslängden.

Mopp i mikrofiber 40x13cm
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Användningsområden
  • Golv - våt rengöring
  • Golv sanitära rum - våt rengöring
Rengöringsmedel