Mopp i mikrofiber 40x13cm
Mikrofiber, korta fibrer. Fickfäste.
Specifikationer
Tekniska data
|Program
|STANDARD
|Golvtyp
|Hårda golv / Motståndskraftiga golv
|Golvstruktur
|Följsam och lätt strukturerad
|Nedsmutsningsgrad
|Lätt till tungt
|Textil användning
|Hållbara textilier
|Arbetsbredd (cm)
|40
|Material
|85% PET / 15% PA
|Textilt material
|Microfiber
|Tillverkningstyp
|Luggstickad textil i rengöringsytan
|Struktur
|Öglad
|Tvätt temperatur (°C)
|Max. 90
|Tvättrekommendation (°C)
|60
|Torktemperatur (°C)
|60
|Tvättcykler¹⁾
|cirka 300
|Antal (Del(ar))
|1
|Vikt per produkt / Vikt per m² (kg/g/m²)
|0,1 / 440
|Mått (L × B) (mm)
|400 / 140
¹⁾ Vid användning av rekommenderade temperaturer och tvättmedel. Dessutom kan användning av torktumlare, särskilt vid högre temperaturer, avsevärt minska livslängden.
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Användningsområden
- Golv - våt rengöring
- Golv sanitära rum - våt rengöring