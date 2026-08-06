En skrubbmopp med klassiskt fickfäste som är särskilt lämplig för universell användning. Moppen har inget absorberande lager. Tack vare sina fina mikrofibrer och integrerade polyamidfibrer och robusta polypropenborst avlägsnas även envis smuts effektivt och moppen glider även lättare över ytor med hög friktion. Dessutom har den 4 öglor i färgerna blå, röd, gul och grön. Med hjälp av detta färgkodade system kan den tydligt tilldelas ett specifikt rengöringsområde och korskontaminering förhindras effektivt. För att färgkoda moppen klipper du helt enkelt av öglorna som inte behövs. Mikrofibermoppen är lämplig för användning med en våt metod och lämpligen en vagn med dubbel eller enkelhinksystem alternativt en svabbvagn eller med en spraymoppmetod.