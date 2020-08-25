Alla områden inom industrin behöver L2P.

Fördelar med IB 10/8 L2P

Intuitiv maskinstyrning

Det beprövade operativsystemet EASY Operation är bekant för många användare av andra Kärcher rengöringsmaskiner och tillåter intuitiv drift av IB 10/8 L2P. Rengöringsprestandans tre steg möjliggör djup och skonsam borttagning av olika typer av smuts.

Display

Den tydligt arrangerade displayen möjliggör kontroll av det aktuella drifttillståndet när som helst och har en tidräknare för förfluten tid, samt en indikator för lufttryck och service. Räknaren för blästringsminuter ger exakta data för den minutbaserade faktureringen för interna och externa kunder.

Hjälpsystem

Intelligenta hjälpsystem övervakar funktioner som minsta blästringstryck, temperaturen på dosningsmotorn och om det är stopp i avgasslangen. Avtryckarpistolen övervakas för kabelbrott och om avtryckaren dras (t ex med ett buntband). IB 10/8 L2P startar inte med en dragen avtryckare. En display ger information om respektive status.

Upplyst avtryckarpistol

Den ergonomiskt formade, upplysta blästringspistolen kan vridas 90° mot slangen. Detta innebär att även rengöring i trånga utrymmen, som i ett motorrum, är lätt, bekvämt och säkert. Snabbväxlingsfunktionen och "Is på/av"-funktionen gör den också lättare att använda. Det är också möjligt att använda tryckluft på rengöringsobjektet.

Snabbkopplingsfunktion

Avtryckarpistolen har snabbväxlingsfunktion för munstyckets montering. Kärcher EASY!Lock möjliggör snabb och enkel anslutning av blästringsslangen till maskinen.

Fack och förvaring

De verktyg och munstycken som krävs förvaras alltid direkt på maskinen och finns bekvämt tillgängliga i det variabla verktygsfacket. Kabeln och slangen sitter även på separata hållare. Redskap som öronskydd, handskar, duk, m.m. kan förvaras bekvämt tillgängligt på Home Base-klippskenan. I parkeringspositionen kan blästringspistolen bekvämt och säkert ställas ned vid maskinen under arbetspauser eller vid byte av munstycke.

Variabel cylinderhållare

Lämplig för alla vanliga koldioxidgasflaskor med 5–37,5 kg fyllningsmängd (inkl. lasthjälpmedel för gasflaskor).

Koldioxidavlopp

Den koldioxid som inte omvandlats till torrispellets kan säkert tömmas från arbetsstationen genom den integrerade koldioxid-avgasslangen.

Säker koldioxidleverans

Kvaliteten på koldioxid-cylindrar kan variera. Ett koldioxidfilter undanhåller på ett tillförlitligt sätt rostpartiklar, spån, metall och annan kontaminering. Koldioxid når sedan maskinen via en robust korrugerad metallslang.

Robust chassi

Tack vare det gedigna chassit med stora, robusta hjul är vår IB 10/8 L2P också lättmanövrerad på ojämna golv. Ergonomiska handtag underlättar för lyft vid transport.