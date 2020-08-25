Alla områden inom industrin behöver L2P.

En ny dimension av rengöring
Vår patenterade IB 10/8 L2P torrisbläster är en teknisk revolution. För första gången kan du använda torrisblästringens utmärkta rengöringsprestanda spontant när som helst och utan att behöva lägga lång tid på förberedelser. IB 10/8 L2P är alltid redo att användas direkt eftersom den producerar torrispellets på begäran. Denna unika maskin kräver också mycket lite tryckluft under drift. Tack vare denna och andra unika egenskaper är vår IB 10/8 L2P torrisbläster attraktiv och ekonomisk för många målgrupper och applikationer.
Unikt Innovativ: vår IB 10/8 L2P
Världens första och enda torrisbläster som producerar egna pellets.
L2P: pellets direkt från cylindern
Fördelar med torrisblästring
- Rengöring utan demontering: maskiner behöver inte demonteras för rengöring. Pelletsen når enkelt in även i de minsta vrår.
- Korta driftstopp av maskinerna tack vare snabb och effektiv rengöring.
- Miljövänlig rengöring utan extra kemikalier eller blästringsmedel.
- Ytor skadas ej.
- Inga rester: torrisen sublimerar helt till koldioxid. Inga rester, som blästringsmedel eller avloppsvatten, efterlämnas.
Så mångsidig. Så komplett.
Hittills har torrisblästring inte fått någon utbredd acceptans eftersom metoden har varit så dyr och tidskrävande. Dessa hinder är nu övervunna med L2P. L2P är långt mer ekonomisk och kan användas lätt och flexibelt – utan logistik för torris, utan en stor kompressor, mobilt och tillgängligt när som helst utan operativ planering.
Effektivitet från en cylinder
Förbrukningen av flytande koldioxid är mellan 20 och 60 kg/h och beror på olika faktorer. Effektnivån har störst inflytande. Men den omgivande temperaturen påverkar också produktionen av torrisen. Vid en högre temperatur produceras mindre torris per kilo flytande koldioxid. Produktionstakten ökar vid en lägre temperatur. Slutligen är torrisproduktionen mer effektiv ju längre maskinen är igång. Och detta bidrar också till att minska förbrukningen av flytande koldioxid.
Alla områden inom industrin behöver L2P.
Rengöring av maskiner under processen, utan demontering och utan driftstopp. Industrin behöver detta för att säkerställa produktkvalitet och rengöra ekonomiskt. IB 10/8 L2P ger dig alla dessa möjligheter.
Vår IB 10/8 L2P är alltid klar för användning direkt, är mobil och kan användas självständigt. Och levererar samma prestanda som traditionella torrisblästrar. Detta innebär att vår IB 10/8 L2P är extremt mångsidig inom industrin. Att rengöra objekt som tillverkats av olika material och med komplexa ytor var hittills ett nästan olösligt rengöringsproblem. Det är ganska lätt med torrisblästring. Som en äkta allroundmaskin är IB 10/8 L2P också den idealiska lösningen för underhåll och service av maskiner.
Mångsidig inom industrin:
- Borttagning av envisa beläggningar på maskiner, t ex degrester och inbränd mat i bagerier.
- Rengöring av alla slags formar, t ex för formsprutning av plast.
- Rengöring för underhållsändamål.
- Rengöring av strömförande delar, t ex i styrskåp.
- Rengöring av känsliga sensorer.
Bilar älskar L2P.
Torrisblästring har redan etablerat sig som en överlägsen rengöringsmetod på underhållsanläggningar för specialfordon. Med IB 10/8 L2P är metoden nu tekniskt och ekonomiskt intressant för alla.
Torrisblästring har enorma tekniska fördelar och kan utan oro användas för områden där vatten är tabu. Tänk på känslig fordonselektronik och karosser på värdefulla historiska och klassiska bilar. Med torrisblästring kan du rengöra känslig elektronik utan att orsaka några skador och ta bort envisa beläggningar utan att lämna några rester.
Tack vare den höga rörligheten och möjliga spontananvändningen av IB 10/8 L2P kan du utöka dina tjänster och praktiskt taget täcka alla rengöringsuppgifter i ditt företag. Detta gäller även uppgifter som hittills varit omöjliga eller bara kunde utföras under tidskrävande villkor, som att ta bort tuggummi eller fettfläckar och rengöring av instrumentpaneler och motorrum. IB 10/8 L2P sparar inte bara massor av tid, utan skyddar mot eventuella skador som orsakas av rengöring med vatten, aggressiva kemikalier eller mekaniska verktyg.
Användning i motorutrymme och på karosseri:
- Djuprengöring av alla metalldelar: motor, chassi, hjulfälgar, tätningsytor och gängor m.m. Och, naturligtvis, även dina verktyg och lyftplattformar.
- Skonsam rengöring av alla gummidelar som slangar, handtag, tätningar, avgaskonsoler.
- Rengöring av alla typer av elektroniska komponenter med maximal säkerhet.
Användning inuti fordon:
- Rengöring av alla textilier och plaster i och vid fordonet: säten, golvmattor, takfolie, armstöd, ventiler, instrumentpaneler, pedaler.
IB 10/8 L2P avlägsnar praktiskt taget alla typer av smuts.
Använd L2P-tekniken på praktiskt taget alla komplexa ytor av olika material: metaller, trä, gummi, plast och textilier. Ingen torktid – klar att användas igen direkt.
Före
Envis smuts har satt sig mellan rören i detta element. Med vanliga metoder är det svårt att rengöra de smala mellanrummen till en tillfredsställande standard. Om det ska lyckas måste aggressiva lösningsmedel användas.
Efter
Med torrisblästring är smutsen helt upplöst och borttagen, även i elementens smala mellanrum. Ytan är inte skadad. Resultatet är synligt och funktionellt felfritt.
Före
Självhäftande, intorkad smuts i fordonets interiör är ett verkligt rengöringsproblem. Ytorna kan inte skadas. Lämpliga metoder och rengöringsmedel ger inte så ofta perfekta resultat.
Efter
Ingen smuts finns kvar! Torrisblästring bryter ned varenda smutspartikel, även djupt ned i tyger, och tar bort dem utan att lämna några rester. Oavsett om det är textilier, plast eller metallytor. Utan att använda rengöringsmedel eller vatten, och utan att lämna fläckar.
Torrisblästring för allt
Våra torrisblästrar imponerar med sofistikerad teknik, kompromisslös prestanda och robust kvalitet.
IB 10/8 L2P
Tillämpning: oregelbunden, spontan
Yta/Storlek: små områden, platsrengöring
Fläckrengöring
- Ingen torris-logistik krävs
- Klar att använda omedelbart, det krävs ingen planering och inga förberedelser
- Mycket lågt tryckluftsbehov (utformad för verkstadskompressorer)
- Mycket liten, praktisk avtryckarpistol, idealisk för rengöring i trånga, vinklade områden
- Extremt skonsam rengöring av känsliga
ytor
- Rengöring av maskiner, motorer, klädsel och elektroniska komponenter
IB 7/40 (Classic, Adv)
Tillämpning: regelbunden, planerad
Yta/Storlek: små till medelstora områden
Underhållsrengöring
- Mycket robust industrimaskin
- Mycket flexibel rengöring på olika platser i produktionen
- Särskilt konstruerad för befintliga industriella tryckluftsnät
- Flexibel och mångsidig, kompakt, lättmanövrerad
IB 15/120
Tillämpning: regelbunden, planerad
Yta/Storlek: stora ytor
Djuprengöring
- Mycket robust industrimaskin
- Kan hantera mycket stora ytor
- Högt blästringstryck för envis smuts
Stort prestandaintervall för olika uppgifter
Fördelar med IB 10/8 L2P
Intuitiv maskinstyrning
Det beprövade operativsystemet EASY Operation är bekant för många användare av andra Kärcher rengöringsmaskiner och tillåter intuitiv drift av IB 10/8 L2P. Rengöringsprestandans tre steg möjliggör djup och skonsam borttagning av olika typer av smuts.
Display
Den tydligt arrangerade displayen möjliggör kontroll av det aktuella drifttillståndet när som helst och har en tidräknare för förfluten tid, samt en indikator för lufttryck och service. Räknaren för blästringsminuter ger exakta data för den minutbaserade faktureringen för interna och externa kunder.
Hjälpsystem
Intelligenta hjälpsystem övervakar funktioner som minsta blästringstryck, temperaturen på dosningsmotorn och om det är stopp i avgasslangen. Avtryckarpistolen övervakas för kabelbrott och om avtryckaren dras (t ex med ett buntband). IB 10/8 L2P startar inte med en dragen avtryckare. En display ger information om respektive status.
Upplyst avtryckarpistol
Den ergonomiskt formade, upplysta blästringspistolen kan vridas 90° mot slangen. Detta innebär att även rengöring i trånga utrymmen, som i ett motorrum, är lätt, bekvämt och säkert. Snabbväxlingsfunktionen och "Is på/av"-funktionen gör den också lättare att använda. Det är också möjligt att använda tryckluft på rengöringsobjektet.
Snabbkopplingsfunktion
Avtryckarpistolen har snabbväxlingsfunktion för munstyckets montering. Kärcher EASY!Lock möjliggör snabb och enkel anslutning av blästringsslangen till maskinen.
Fack och förvaring
De verktyg och munstycken som krävs förvaras alltid direkt på maskinen och finns bekvämt tillgängliga i det variabla verktygsfacket. Kabeln och slangen sitter även på separata hållare. Redskap som öronskydd, handskar, duk, m.m. kan förvaras bekvämt tillgängligt på Home Base-klippskenan. I parkeringspositionen kan blästringspistolen bekvämt och säkert ställas ned vid maskinen under arbetspauser eller vid byte av munstycke.
Variabel cylinderhållare
Lämplig för alla vanliga koldioxidgasflaskor med 5–37,5 kg fyllningsmängd (inkl. lasthjälpmedel för gasflaskor).
Koldioxidavlopp
Den koldioxid som inte omvandlats till torrispellets kan säkert tömmas från arbetsstationen genom den integrerade koldioxid-avgasslangen.
Säker koldioxidleverans
Kvaliteten på koldioxid-cylindrar kan variera. Ett koldioxidfilter undanhåller på ett tillförlitligt sätt rostpartiklar, spån, metall och annan kontaminering. Koldioxid når sedan maskinen via en robust korrugerad metallslang.
Robust chassi
Tack vare det gedigna chassit med stora, robusta hjul är vår IB 10/8 L2P också lättmanövrerad på ojämna golv. Ergonomiska handtag underlättar för lyft vid transport.
Vill du veta mer om torr-isrengöring?
Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss inom kort och berättar mer om hur tekniken kan hjälpa just din verksamhet.