DB 24 Dirt blaster
Egenskaper och fördelar
Roterande full stråle
Quick Connect-adapter
Kompakt design
- Enkel förvaring och transport.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|106 x 42 x 44
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
- Balkong
- Trädgård/terrass/balkongmöbler
- Krukor osv
- För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg
- Trädgårdsleksaker
- Husdjurskorgar- och bäddar
- Soptunnor
- Motorcyklar och skotrar
- Fälgar