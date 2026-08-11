DB 24 Dirt blaster

Egenskaper och fördelar
Roterande full stråle
Quick Connect-adapter
Kompakt design
  • Enkel förvaring och transport.
Specifikationer

Tekniska data

Färg Svart
Vikt (kg) 0,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
Mått (L × B × H) (mm) 106 x 42 x 44
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
  • Balkong
  • Trädgård/terrass/balkongmöbler
  • Krukor osv
  • För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg
  • Trädgårdsleksaker
  • Husdjurskorgar- och bäddar
  • Soptunnor
  • Motorcyklar och skotrar
  • Fälgar
Tillbehör