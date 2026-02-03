eco!boostern är ett nytt revolutionerande tillbehör som gör din rengöring effektivare samt sparar tid, vatten och energi. 50% bättre rengöringsprestanda och 50% mer yta kan rengöras under samma tid jämfört med en vanlig flatstråle. Även 50% bättre vatten och energieffektivitet vilket gör eco!boostern till ett givet val för den miljömedvetne. Extra effektivt på känsliga ytor som te.x. trä och målade ytor. Behöver du rengöra extra hårt sittande smuts går det bra att klicka bort den främre infästningen och använda spolröret på närmare håll. Denna artikel är kompatibel med våra K7 högtryckstvättar.