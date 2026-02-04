Filter HEPA
Med hjälp av HEPA-hygienfilter är luften från dammsugaren renare än luften runtom kring oss.
HEPA-hygienfiltret filtrerar bort den finaste smutsen som pollen eller allergiframkallande partiklar från luften på ett tillförlitligt och säkert sätt. Vi rekommenderar att filtret byts ut en gång om året. Hygienfiltret HEPA 12 är kompatibelt med VC 6 Premium och VC 7.
Egenskaper och fördelar
Lätt att byta
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Vit
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|90 x 50 x 50
Kompatibla maskiner
Användningsområden
- Torr smuts