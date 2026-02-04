G 145 Q Spolhandtag Full Control
Högtrycksspolhandtag med LED-display för att indikera olika tryckinställningar och läge för rengöringsmedel. Med Quick Connect. För Kärchers Full Control-högtryckstvättar i prestandaklasserna K 4–K 5.
Högtrycksspolhandtaget som låter dig göra rent med mer kontroll. Utrustad med LED-display för att indikera tryckinställningar och läge för rengöringsmedel samt en Quick Connect-adapter. Genom att vrida vario power-spolröret kan trycket ställas in till HÅRT, MEDEL eller MJUKT eller till rengöringsmedelsläge. LED-displayen är lätt att läsa av under alla väderförhållanden. Spolhandtaget passar till alla Kärchers Full Control-högtryckstvättar i prestandaklasserna K 4 till K 5.
Egenskaper och fördelar
Spolhandtag till Kärchers Power Control och Full Control högtryckstvättar i prestandaklasserna K 4-K 5
- För enkelt byte av spolhandtaget.
Lättläst LED-display för att indikera tryckinställningar och läge för rengöringsmedel
- För enkelt val av lämplig trycknivå för det valda objektet som ska rengöras.
Quick Connect-adapter
- Quick Connector-system för enkel anslutning till spolhandtag och högtrycksslang.
Bajonettkoppling
- Gör alla Kärchertillbehör anslutningsbara.
Rengöringsmedelstillsats under lågtryck
- Komfortabel applicering av rengöringsmedel.
Barnlås
- Blockerar spolhandtagets avtryckare.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|552 x 43 x 223