Högtrycksspolhandtaget som låter dig göra rent med mer kontroll. Utrustad med LED-display för att indikera tryckinställningar och läge för rengöringsmedel samt en Quick Connect-adapter. Genom att vrida vario power-spolröret kan trycket ställas in till HÅRT, MEDEL eller MJUKT eller till rengöringsmedelsläge. LED-displayen är lätt att läsa av under alla väderförhållanden. Spolhandtaget passar till alla Kärchers Full Control-högtryckstvättar i prestandaklasserna K 4 till K 5.