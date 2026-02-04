G 160 Q Spolhandtag
Spolhandtag till högtryckstvättarna Kärcher Power Control och Full Control i klass K4 till K5. De olika tryckstegen och lägena för rengöringsmedel visas på displayen.
Tryckstegen SOFT, MEDIUM eller HARD och lägena för rengöringsmedel ställs in genom att vrida på spolröret Vario Power och visas sedan direkt på spolhandtagets display. Därmed ser användaren alltid enkelt vilket läge som är inställt. Displayen är lätt att läsa av och gör det enkelt att rengöra. Snabbkopplingen Quick Connect gör att spolhandtaget kan användas tillsammans med alla Kärcher Power Control och Full Control högtryckstvättar i klasserna K4 till K5.
Egenskaper och fördelar
Spolhandtag till Kärchers Power Control och Full Control högtryckstvättar i prestandaklasserna K 4-K 5
- För enkelt byte av spolhandtaget.
Lättläst manuell display för tryckinställningar och läge för rengöringsmedel
- För enkelt val av lämplig trycknivå för det valda objektet som ska rengöras.
Quick Connect-adapter
- Quick Connector-system för enkel anslutning till spolhandtag och högtrycksslang.
Bajonettkoppling
- Gör alla Kärchertillbehör anslutningsbara.
Rengöringsmedelstillsats under lågtryck
- Komfortabel applicering av rengöringsmedel.
Barnlås
- Blockerar spolhandtagets avtryckare.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,7
|Mått (L × B × H) (mm)
|552 x 43 x 222