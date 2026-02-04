Tryckstegen SOFT, MEDIUM eller HARD och lägena för rengöringsmedel ställs in genom att vrida på spolröret Vario Power och visas sedan direkt på spolhandtagets display. Därmed ser användaren alltid enkelt vilket läge som är inställt. Displayen är lätt att läsa av och gör det enkelt att rengöra. Snabbkopplingen Quick Connect gör att spolhandtaget kan användas tillsammans med alla Kärcher Power Control och Full Control högtryckstvättar i klasserna K4 till K5.