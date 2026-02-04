Tack varje den särskilt mjuka rullen rengör munstycket känsliga och hårda golv såsom parkett, laminat, kork, PVC, linoleum och kakel skonsamt. Munstycket är speciellt utvecklat för våra batteridrivna dammsugare VC 4 Premium, VC 6 (Premium) och VC 7. Munstycket glider mjukt och smidigt över golvet och med den flexibla fogen på munstycket möjliggör den en flexibel rörlighet runt och under möbler. Andra praktiska funktioner: LED-lamporna på golvmunstycket gör smutsen mer synlig och säkerställer därmed en ännu noggrannare rengöring.