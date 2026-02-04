Mjukt munstycke
Vid rengöring av känsliga och hårda golv passar detta mjuka munstycke perfekt till våra batteridrivna dammsugare VC 4, VC 6 och VC 7.
Tack varje den särskilt mjuka rullen rengör munstycket känsliga och hårda golv såsom parkett, laminat, kork, PVC, linoleum och kakel skonsamt. Munstycket är speciellt utvecklat för våra batteridrivna dammsugare VC 4 Premium, VC 6 (Premium) och VC 7. Munstycket glider mjukt och smidigt över golvet och med den flexibla fogen på munstycket möjliggör den en flexibel rörlighet runt och under möbler. Andra praktiska funktioner: LED-lamporna på golvmunstycket gör smutsen mer synlig och säkerställer därmed en ännu noggrannare rengöring.
Egenskaper och fördelar
Flexibel led
- Utmärkt manövrerbarhet och enkel städning under möbler.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,7
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,9
|Mått (L × B × H) (mm)
|265 x 113 x 255
Användningsområden
- Förseglad parkett
- Korkgolv