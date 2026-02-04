Motorskyddsfilter
Motorfilter, filtrerar svävande partiklar och skyddar sugmotorn.
Tvättbart mellanfilter fångar upp dammpartiklar, allergener och andra små, luftburna partiklar som förekommer i fuktig luft och skyddar dammsugaren med vattenfilter mot vattenintrång. Filter med gummikant kan öppnas och spolas rent under rinnande vatten. Låt det helt enkelt torka på ett värmeelement.
Egenskaper och fördelar
Tvättbart
- Återanvändbart och tåligt
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (Del(ar))
|1
|Färg
|Vit
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|195 x 97 x 34