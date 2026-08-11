Multi Jet-spolrör 5-i-1 munstycke MJ24

MJ 24 är ett mångsidigt 5-i-1 spolrör med punkt-, flat-, spol-, dim- och duschstråle för Kärchers portabla mellantryckstvättar och lågtryckstvätten OC 6-18.

Multi Jet-spolröret har fem olika stråltyper i ett och samma spolrör: punkt-, flat-, skölj-, dim- och duschstrålar. Det betyder att Multi Jet-spolröret är perfekt för en rad olika användningsområden. Vrid bara på munstyckshuvudet för att välja rätt stråle. Quick Connect-adaptern möjliggör snabbt och enkelt byte till ett annat tillbehör för portabla tvättar med endast en hand. Handhållna MJ 24 är kompatibel med Kärchers portabla mellantryckstvättar och lågtryckstvätten OC 6-18. Den handhållna spolrörsförlängaren krävs för detta användningsområde.

Egenskaper och fördelar
5-in-1-spolrör
  • Fem olika stråltyper med ett spolrör.
Tidsbesparande
  • Kräver inget byte av spolrör.
Rengöring och spolning allt i ett
  • Du behöver inte byta till trädgårdsslang och spolhandtag.
Punktstråle
  • Rengöring av fogar, sprickor och smala utrymmen samt borttagning av smutsfläckar.
Plattstråle
  • Rengör ytor och föremål.
Spolstråle
  • Rensar bort lossad smuts.
Dimstråle
  • Avlägsna damm och pollen från växter medan du samtidigt vattnar dem något.
Stråle
  • Vattna växter.
Quick Connect-adapter
  • Enkel och snabb att byta.
Specifikationer

Tekniska data

Färg Svart
Vikt (kg) 0,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
Mått (L × B × H) (mm) 70 x 58 x 60
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
  • Trädgård/terrass/balkongmöbler
  • Cyklar
  • För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg
  • Barnleksaker/Bobbycar®/löparhjul
  • Blomsterbäddar
  • För rengöring av blad
  • Vattna växter
Tillbehör