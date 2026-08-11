Multi Jet-spolrör 5-i-1 munstycke MJ24
MJ 24 är ett mångsidigt 5-i-1 spolrör med punkt-, flat-, spol-, dim- och duschstråle för Kärchers portabla mellantryckstvättar och lågtryckstvätten OC 6-18.
Multi Jet-spolröret har fem olika stråltyper i ett och samma spolrör: punkt-, flat-, skölj-, dim- och duschstrålar. Det betyder att Multi Jet-spolröret är perfekt för en rad olika användningsområden. Vrid bara på munstyckshuvudet för att välja rätt stråle. Quick Connect-adaptern möjliggör snabbt och enkelt byte till ett annat tillbehör för portabla tvättar med endast en hand. Handhållna MJ 24 är kompatibel med Kärchers portabla mellantryckstvättar och lågtryckstvätten OC 6-18. Den handhållna spolrörsförlängaren krävs för detta användningsområde.
Egenskaper och fördelar
5-in-1-spolrör
- Fem olika stråltyper med ett spolrör.
Tidsbesparande
- Kräver inget byte av spolrör.
Rengöring och spolning allt i ett
- Du behöver inte byta till trädgårdsslang och spolhandtag.
Punktstråle
- Rengöring av fogar, sprickor och smala utrymmen samt borttagning av smutsfläckar.
Plattstråle
- Rengör ytor och föremål.
Spolstråle
- Rensar bort lossad smuts.
Dimstråle
- Avlägsna damm och pollen från växter medan du samtidigt vattnar dem något.
Stråle
- Vattna växter.
Quick Connect-adapter
- Enkel och snabb att byta.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|70 x 58 x 60
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
- Trädgård/terrass/balkongmöbler
- Cyklar
- För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg
- Barnleksaker/Bobbycar®/löparhjul
- Blomsterbäddar
- För rengöring av blad
- Vattna växter