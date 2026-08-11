Multi Jet-spolröret har fem olika stråltyper i ett och samma spolrör: punkt-, flat-, skölj-, dim- och duschstrålar. Det betyder att Multi Jet-spolröret är perfekt för en rad olika användningsområden. Vrid bara på munstyckshuvudet för att välja rätt stråle. Quick Connect-adaptern möjliggör snabbt och enkelt byte till ett annat tillbehör för portabla tvättar med endast en hand. Handhållna MJ 24 är kompatibel med Kärchers portabla mellantryckstvättar och lågtryckstvätten OC 6-18. Den handhållna spolrörsförlängaren krävs för detta användningsområde.