Skummunstycke FJ 24
Det handhållna skummunstycket FJ 24 för användning med Home & Garden-rengöringsmedel och Kärchers portabla tvättar.
Ibland krävs mer än bara vatten för att uppnå riktigt bra rengöringsresultat. Skummunstycket FJ 24 för Kärchers portabla tvättar klarar uppgiften enkelt. Fyll den 0,3 liter stora tanken med Home & Garden rengöringsmedel, sätt fast skummunstycket och sätt igång. Med skummet och den inställbara strålen säkerställs noggrann rengöring av alla föremål utan ansträngning. Doseringen av rengöringsmedlet sköts bekvämt med den gula ratten på munstycket. Med det framgångsrika Quick Connect-systemet tas skummunstycket enkelt bort från förlängningsröret med ena handen, vilket gör det möjligt att byta till ett annat tillbehör för Kärchers portabla tvätt. Skummunstycket FJ 24 kan användas med Kärchers portabla tvättar (KHB 5 och efterföljande modeller), men inte med högtryckstvättarna i klasserna K 2 till K 7.
Egenskaper och fördelar
Behållare som rymmer 0,3 liter
- Behållaren innehåller tillräckligt med rengöringsmedel för en batteriladdning.
Enkelt att växla mellan olika rengöringsmedel
- Rengöring utan ansträngning med passande rengöringsmedel från Kärcher.
Kraftfullt skum
- Problemfri rengöring av alla ytor.
Transparent behållare för rengöringsmedel
- Behållarens fyllnadsnivå är synlig hela tiden.
Reglerbar spolvinkel
- Möjliggör bekvämt vertikalt och horisontellt arbete.
Quick Connect-adapter
- Enkla tillbehörsbyten tack vare det beprövade Quick Connect-systemet.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|antracit
|Vikt (kg)
|0,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|205 x 93 x 132
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
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Användningsområden
- Balkong
- Blomsterbäddar
- Krukor osv
- Cyklar
- Trädgård/terrass/balkongmöbler
- För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg
- Trädgårdsleksaker
- Motorcyklar och skotrar
- Soptunnor
- Persienner/jalusier
Tillbehör
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