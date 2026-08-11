Ibland krävs mer än bara vatten för att uppnå riktigt bra rengöringsresultat. Skummunstycket FJ 24 för Kärchers portabla tvättar klarar uppgiften enkelt. Fyll den 0,3 liter stora tanken med Home & Garden rengöringsmedel, sätt fast skummunstycket och sätt igång. Med skummet och den inställbara strålen säkerställs noggrann rengöring av alla föremål utan ansträngning. Doseringen av rengöringsmedlet sköts bekvämt med den gula ratten på munstycket. Med det framgångsrika Quick Connect-systemet tas skummunstycket enkelt bort från förlängningsröret med ena handen, vilket gör det möjligt att byta till ett annat tillbehör för Kärchers portabla tvätt. Skummunstycket FJ 24 kan användas med Kärchers portabla tvättar (KHB 5 och efterföljande modeller), men inte med högtryckstvättarna i klasserna K 2 till K 7.