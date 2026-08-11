Sugmunstycke, litet 170 mm till WV 6 (vit)
Ett mindre sugmunstycke i vitt på 170 mm. Perfekt för mindre fönster eller fönster med spröjs. Passar till fönstertvätten WV 6.
Med en bredd på 170 mm, är detta sugmunstycke i vitt perfekt för att göra rent mindre fönster eller fönster med spröjs.
Egenskaper och fördelar
Xtra!Flex® silikonblad
- Det flexibla silikonbladet Xtra!Flex® med innovativ teknik gör rengöringen ännu smidigare – perfekt för användning ända ner till golvet och ut till kanterna.
- Den långa suglisten i silikon gör fönstertvätten ännu mer följsam och flexibel och gör det lätt att suga upp spillvattnet längst ner på fönstret.
Smal form
Lätt att byta
- Sugmunstycket är lätt att byta.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (Del(ar))
|1
|Färg
|Vit
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|172 x 98 x 41
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Spröjsade fönster
- Släta hårda ytor
- Fönster och glasytor
- Speglar
- Kakelplattor
- Duschkabin/badkar
- Arbetsytor i köket
- Kondens
- Solceller