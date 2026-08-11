Sugmunstycke, litet 170 mm till WV 6 (vit)

Ett mindre sugmunstycke i vitt på 170 mm. Perfekt för mindre fönster eller fönster med spröjs. Passar till fönstertvätten WV 6.

Med en bredd på 170 mm, är detta sugmunstycke i vitt perfekt för att göra rent mindre fönster eller fönster med spröjs.

Egenskaper och fördelar
Xtra!Flex® silikonblad
  • Det flexibla silikonbladet Xtra!Flex® med innovativ teknik gör rengöringen ännu smidigare – perfekt för användning ända ner till golvet och ut till kanterna.
  • Den långa suglisten i silikon gör fönstertvätten ännu mer följsam och flexibel och gör det lätt att suga upp spillvattnet längst ner på fönstret.
Smal form
Lätt att byta
  • Sugmunstycket är lätt att byta.
Specifikationer

Tekniska data

Antal (Del(ar)) 1
Färg Vit
Vikt (kg) 0,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,2
Mått (L × B × H) (mm) 172 x 98 x 41
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
  • Spröjsade fönster
  • Släta hårda ytor
  • Fönster och glasytor
  • Speglar
  • Kakelplattor
  • Duschkabin/badkar
  • Arbetsytor i köket
  • Kondens
  • Solceller
Tillbehör