Med det variabla, handhållna spolröret VJ 24 med 360° ställbar led kommer du enkelt åt svåråtkomliga områden. Den inbyggda flatstrålen avlägsnar effektivt smutsen och Quick Connect-adaptern möjliggör snabbt och enkelt byte till ett annat tillbehör för portabla tvättar med endast en hand. VJ 24 är kompatibel med Kärchers portabla tvättar (KHB 5 och efterföljande modeller). Den handhållna spolrörsförlängaren behövs också för rengöring.