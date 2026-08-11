VarioPower munstycke
VJ 24 är ett variabelt spolrör med 360° vridbar led som passar till Kärchers portabla tvättar. Perfekt för rengöring av svåråtkomliga områden.
Med det variabla, handhållna spolröret VJ 24 med 360° ställbar led kommer du enkelt åt svåråtkomliga områden. Den inbyggda flatstrålen avlägsnar effektivt smutsen och Quick Connect-adaptern möjliggör snabbt och enkelt byte till ett annat tillbehör för portabla tvättar med endast en hand. VJ 24 är kompatibel med Kärchers portabla tvättar (KHB 5 och efterföljande modeller). Den handhållna spolrörsförlängaren behövs också för rengöring.
Egenskaper och fördelar
Flexibel led
- Ställbar led 360 grader.
25° plattstråle
- Grundlig, effektiv rengöring.
Quick Connect-adapter
- Enkel och snabb att byta.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|159 x 59 x 43
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Svåråtkomliga ytor (hörn, springor, mellanrum etc.)
- Blomsterbäddar
- Soptunnor
- Cyklar
- För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg