VarioPower munstycke

VJ 24 är ett variabelt spolrör med 360° vridbar led som passar till Kärchers portabla tvättar. Perfekt för rengöring av svåråtkomliga områden.

Med det variabla, handhållna spolröret VJ 24 med 360° ställbar led kommer du enkelt åt svåråtkomliga områden. Den inbyggda flatstrålen avlägsnar effektivt smutsen och Quick Connect-adaptern möjliggör snabbt och enkelt byte till ett annat tillbehör för portabla tvättar med endast en hand. VJ 24 är kompatibel med Kärchers portabla tvättar (KHB 5 och efterföljande modeller). Den handhållna spolrörsförlängaren behövs också för rengöring.

Egenskaper och fördelar
Flexibel led
  • Ställbar led 360 grader.
25° plattstråle
  • Grundlig, effektiv rengöring.
Quick Connect-adapter
  • Enkel och snabb att byta.
Specifikationer

Tekniska data

Färg Svart
Vikt (kg) 0,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,2
Mått (L × B × H) (mm) 159 x 59 x 43
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
  • Svåråtkomliga ytor (hörn, springor, mellanrum etc.)
  • Blomsterbäddar
  • Soptunnor
  • Cyklar
  • För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg
Tillbehör