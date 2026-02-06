2-v-1 XXL šoba za pranje
2-v-1 XXL šoba očisti srednje velike preproge in večje kose oblazinjenega pohištva z lahkoto in dvakrat hitreje kot običajna razpršilna šoba za oblazinjenje.
Inovativna pršilna ekstrakcijska šoba Kärcher 2-v-1 XXL v kombinaciji s podaljški cevk uporabnikom omogoča sproščeno, pokončno držo pri čiščenju srednje velikih preprog. Nastavek, ki se uporablja na samem ročaju, lahko očisti večje mehko pohištvo, stole in številne druge tekstilne površine dvakrat hitreje kot običajni nastavek za pršenje za oblazinjenje. Zaradi tega je XXL pršilna ekstrakcijska šoba idealen pripomoček za enostavno, do vlaken globinsko čiščenje preprog in tekstilnih površin v kratkem času. Primerno za Kärcher SE 3 Compact pršilni ekstrakcijski čistilnik.
Značilnosti in prednosti
Primerno za Kärcher SE 3 Compact pršilni ekstrakcijski čistilnik
Ekstra široka šoba
- Očisti večje mehko pohištvo in preproge dvakrat hitreje kot običajna pršilna šoba za ekstrakcijo oblazinjenega pohištva.
- Za idealne rezultate čiščenja v zelo kratkem času.
Funkcija pranja in sesanja
- Za temeljito čiščenje vseh vrst preprog, tekstila in oblazinjenega pohištva, vse do vlaken.
Prozorno kontrolno okence
- Omogoča neprekinjen nadzor procesa čiščenja med delom.
Preizkušena Kärcherjeva tehnologija pršilne ekstrakcije
- Za optimalne rezultate čiščenja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|1
|Barva
|Črna
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,925
Področja uporabe
- Preproge
- Oblazinjene površine