Inovativna pršilna ekstrakcijska šoba Kärcher 2-v-1 XXL v kombinaciji s podaljški cevk uporabnikom omogoča sproščeno, pokončno držo pri čiščenju srednje velikih preprog. Nastavek, ki se uporablja na samem ročaju, lahko očisti večje mehko pohištvo, stole in številne druge tekstilne površine dvakrat hitreje kot običajni nastavek za pršenje za oblazinjenje. Zaradi tega je XXL pršilna ekstrakcijska šoba idealen pripomoček za enostavno, do vlaken globinsko čiščenje preprog in tekstilnih površin v kratkem času. Primerno za Kärcher SE 3 Compact pršilni ekstrakcijski čistilnik.