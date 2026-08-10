Čistilne krpe KV 4
Udobno, hitro in učinkovito: čistilno krpo lahko zaradi Velcro sistema preprosto namestite na baterijski vibracijski čistilnik KV 4 in odstranjuje trdovratno umazanijo na robustnih površinah.
Čistilna krpa KV 4 je zaradi svojih visokokakovostnih abrazivnih vlaken še posebej primerna za obvladovanje trdovratne umazanije na robustnih površinah. Mednje spadajo proti praskam odporne površine, kot so kuhalne plošče, pečice, rešetke, okna in ploščice. Velcro sistem pritrjevanja omogoča preprosto nameščanje krpe na baterijski vibracijski čistilnik KV 4. Čistilna krpa je trpežna, pralna in jo lahko uporabite takoj po čiščenju.
Značilnosti in prednosti
Pritrditev na ježka.
- Preprosto nameščanje in odstranjevanje
Pralno
- Primerna za pranje pri 60 °C, znova uporabna.
Abrazivna vlakna
- Hitro raztaplja umazanijo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Količina (Kos(i))
|2
|Barva
|Bela
|Teža (Kg)
|0,029
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,087
|Mere (D × Š × V) (mm)
|261 x 106 x 8
Kompatibilne naprave
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Površine, odporne proti praskam
- Okna in steklene površine
- Delovne površine v kuhinji
- Tuš kabina/kad