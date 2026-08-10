Čistilna krpa KV 4 je zaradi svojih visokokakovostnih abrazivnih vlaken še posebej primerna za obvladovanje trdovratne umazanije na robustnih površinah. Mednje spadajo proti praskam odporne površine, kot so kuhalne plošče, pečice, rešetke, okna in ploščice. Velcro sistem pritrjevanja omogoča preprosto nameščanje krpe na baterijski vibracijski čistilnik KV 4. Čistilna krpa je trpežna, pralna in jo lahko uporabite takoj po čiščenju.