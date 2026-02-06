H 10 Q visokotlačna cev s hitrim priklopom in za naprave za navijanje cevi

Nadomestna cev z adapterji Quick Connect za hitro pritrditev. Za vse naprave Kärcher v razredih K 4 – K 7 s kolutom za cev (od leta 2009 ali kasneje). Visokotlačna cev je dolga 10 metrov in je primerna za temperature do 60 °C in tlak do 180 barov.

Za hitro in udobno čiščenje: 10 metrov dolgo visokotlačno nadomestno cev je mogoče enostavno pritrditi na visokotlačne čistilnike Kärcher v razredih K 4 do K 7 s kolutom za cev in adapterji Quick Connect iz leta 2009 ali kasneje. Visokotlačna cev je dolga 10 metrov in je primerna za temperature do 60 °C in tlak do 180 barov.

Značilnosti in prednosti
Nadomestna cev 10 m
  • Velik radij delovanja.
Priključek Quick Connect
  • Visokotlačno cev lahko hitro in udobno priklopite in odklopite z naprave ali pištole. To prihrani čas in trud.
Sistem hitrih spojk
  • Za udobno čiščenje
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,89
Teža vključno z embalažo (Kg) 1,104
Mere (D × Š × V) (mm) 245 x 264 x 65
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE

Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.