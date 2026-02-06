H 10 Q visokotlačna cev s hitrim priklopom in za naprave za navijanje cevi
Nadomestna cev z adapterji Quick Connect za hitro pritrditev. Za vse naprave Kärcher v razredih K 4 – K 7 s kolutom za cev (od leta 2009 ali kasneje). Visokotlačna cev je dolga 10 metrov in je primerna za temperature do 60 °C in tlak do 180 barov.
Za hitro in udobno čiščenje: 10 metrov dolgo visokotlačno nadomestno cev je mogoče enostavno pritrditi na visokotlačne čistilnike Kärcher v razredih K 4 do K 7 s kolutom za cev in adapterji Quick Connect iz leta 2009 ali kasneje. Visokotlačna cev je dolga 10 metrov in je primerna za temperature do 60 °C in tlak do 180 barov.
Značilnosti in prednosti
Nadomestna cev 10 m
- Velik radij delovanja.
Priključek Quick Connect
- Visokotlačno cev lahko hitro in udobno priklopite in odklopite z naprave ali pištole. To prihrani čas in trud.
Sistem hitrih spojk
- Za udobno čiščenje
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,89
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,104
|Mere (D × Š × V) (mm)
|245 x 264 x 65
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Home
- K4 Prem. + Kärcher for Kids-Osteraktion
- Visokotlačni čistilnik K7 Premium Power Home
Dodatna oprema
