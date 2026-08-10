Krtača za čiščenje
Vsestranska čistilna krtača za mobilno čiščenje hitro in temeljito odstrani trdovratno umazanijo. Lahko se namesti neposredno na razpršilno pištolo visokotlačnega čistilnika.
Čistilna krtača je idealna za hitro in temeljito zrahljanje in izpiranje trdovratne umazanije, kot je lepljiv sloj cvetnega prahu na vrtnem pohištvu ali nakopičena umazanija. Njegova kombinacija tlačnega curka in ščetin zagotavlja izjemno močno čistilno moč, tudi pri hitrem čiščenju. Področja uporabe vključujejo na primer vrtno pohištvo, kolesa in drugo zunanjo opremo. Krtača je nameščena neposredno na razpršilni pištoli. S svojim protizdrsnim profilom in ergonomsko obliko se ščetka udobno prilega roki za varno in neutrudljivo delo. Ker se voda porablja le ob sprožitvi sprožilca na napravi, lahko porabo vode nadzirate zelo učinkovito in individualno. Na ta način se hkrati ohranja življenjska doba baterije. Krtača za čiščenje je združljiva z vsemi OC 3 mobilnimi zunanjimi čistilci.
Značilnosti in prednosti
Stabilne ščetine in učinkovit curek pod pritiskomZmogljivo in temeljito odstrani tudi najbolj trdovratno umazanijo. Umazanija se zrahlja in neposredno spere.
Ergonomska oblika s protizdrsnim profilomUdoben in enostaven za oprijem za varno in neutrudljivo delo. Majhna teža omogoča udobno delo.
Možnost namestitve na razpršilno pištoloEnoročno upravljanje za večjo prilagodljivost.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,17
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,275
|Mere (D × Š × V) (mm)
|169 x 53 x 21
Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
- Kolesa
- Vrtna/terasna/balkonska garnitura
- Čevlji / čevlji za pohodništvo
- Otroški voziček / buggy
- Otroške igračke / Bobbycar® / poganjalci
- Šotor / oprema za kampiranje
- Vrtna korita