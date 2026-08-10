Čistilna krtača je idealna za hitro in temeljito zrahljanje in izpiranje trdovratne umazanije, kot je lepljiv sloj cvetnega prahu na vrtnem pohištvu ali nakopičena umazanija. Njegova kombinacija tlačnega curka in ščetin zagotavlja izjemno močno čistilno moč, tudi pri hitrem čiščenju. Področja uporabe vključujejo na primer vrtno pohištvo, kolesa in drugo zunanjo opremo. Krtača je nameščena neposredno na razpršilni pištoli. S svojim protizdrsnim profilom in ergonomsko obliko se ščetka udobno prilega roki za varno in neutrudljivo delo. Ker se voda porablja le ob sprožitvi sprožilca na napravi, lahko porabo vode nadzirate zelo učinkovito in individualno. Na ta način se hkrati ohranja življenjska doba baterije. Krtača za čiščenje je združljiva z vsemi OC 3 mobilnimi zunanjimi čistilci.