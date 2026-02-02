Za vse, ki na poti potrebujete čistilno rešitev, ki jo je mogoče shraniti in prevažati v najmanjših prostorih: kompakten in lahek Kärcherjev zložljivi tlačni čistilnik OC 3 ima zložljiv rezervoar za vodo. To je mogoče v hipu zložiti na najmanjšo velikost paketa in omogoča shranjevanje, ki prihrani prostor. Z litij-ionsko baterijo je naprava pripravljena za uporabo kjerkoli in kadarkoli in brez dolgotrajne priprave: preprosto napolnite z vodo in začnite. LED zaslon prikazuje informacije o napolnjenosti baterije. Fleksibilna 1,8 metra dolga tlačna cev zagotavlja optimalno svobodo gibanja pri čiščenju. Ne glede na to, ali ste v kampu, po kolesarjenju ali na domačem vrtu – mobilni zunanji čistilec je idealna rešitev za hitro čiščenje. Za razširitev področij uporabe je na voljo širok izbor dodatkov.