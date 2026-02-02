Mobilni čistilnik OC 3 Foldable
Z zložljivo posodo za vodo, enostaven za transport, enostaven za shranjevanje in vsestranski: zložljivi mobilni zunanji čistilec OC 3 z litij-ionsko baterijo za mobilno čiščenje.
Za vse, ki na poti potrebujete čistilno rešitev, ki jo je mogoče shraniti in prevažati v najmanjših prostorih: kompakten in lahek Kärcherjev zložljivi tlačni čistilnik OC 3 ima zložljiv rezervoar za vodo. To je mogoče v hipu zložiti na najmanjšo velikost paketa in omogoča shranjevanje, ki prihrani prostor. Z litij-ionsko baterijo je naprava pripravljena za uporabo kjerkoli in kadarkoli in brez dolgotrajne priprave: preprosto napolnite z vodo in začnite. LED zaslon prikazuje informacije o napolnjenosti baterije. Fleksibilna 1,8 metra dolga tlačna cev zagotavlja optimalno svobodo gibanja pri čiščenju. Ne glede na to, ali ste v kampu, po kolesarjenju ali na domačem vrtu – mobilni zunanji čistilec je idealna rešitev za hitro čiščenje. Za razširitev področij uporabe je na voljo širok izbor dodatkov.
Značilnosti in prednosti
Učinkovit in nežen nizek pritiskPrednost nizkega pritiska: učinkovito in hkrati zelo nežno čiščenje, idealno za občutljive površine. Standardna šoba z ravnim curkom zanesljivo in natančno očisti tudi težko dostopna mesta. Konusna pršilna šoba je primerna za še bolj občutljivo čiščenje, na primer pasjih tačk.
Inovativen, zložljiv rezervoarVelika prostornina (8 l) prilagodljivega rezervoarja za vodo, ki ga je mogoče zložiti na najmanjšo velikost pakiranja za enostaven transport in prostorsko varčno shranjevanje. Zmanjšana zahteva po prostoru: cev in pištola s sprožilcem sta spravljena v kompaktno zloženi napravi.
Vgrajena litij-ionska baterijaMobilno čiščenje kadarkoli brez električnega priključka. Dolg čas delovanja baterije za večkratno uporabo, brez vmesnega polnjenja. LED zaslon signalizira, kdaj je treba baterijo napolniti. Polnilna vtičnica USB tipa C na napravi omogoča prilagodljivo polnjenje tudi, ko ste na poti, npr. v avtu ali pri powerbanku.
Enostavno in priročno rokovanje
- Pripravljen za uporabo kjerkoli in kadarkoli in brez dolgotrajne priprave, preprosto napolnite z vodo in začnite.
- Ergonomski ročaj za prenašanje s pritrditvijo cevi za enostavno prenašanje.
- Rezervoar za vodo lahko napolnite enostavno in priročno zahvaljujoč veliki odprtini.
Velika izbira dodatne opreme
- Opcijsko je na voljo obsežna dodatna oprema za razširitev področij uporabe.
- Pravi pripomočki za vsako čistilno nalogo (bodisi kolo, zunanja oprema, vrtno pohištvo, pes ali veliko več).
Specifikacije
Tehnični podatki
|Področje tlaka
|Nizek tlak
|Količina pretoka (l/min)
|max. 2
|Naprava na baterijo
|Tip baterije
|Litij-ionska baterija
|Čas delovanja baterije (min)
|max. 15
|Čas polnjenja baterije (h)
|2,25
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|2,207
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|3,18
|Mere (D × Š × V) (mm)
|305 x 298 x 271
Obseg dobave
- Baterijski polnilnik: 5 V / 2 A USB-C polnilni kabel + adapter (po 1 kos)
- Litij-ionska baterija
- Šoba s ploščatim curkom
Oprema
- Prostornina posode za vodo: 8 l
- Dolžina cevi: 1.8 m
- Vrsta cevi: Gibljiva nizkotlačna cev
- Integriran vodni filter
- Pištola na tlačni sprožilec: Nizkotlačna razpršilna pištola
- Filter naprave
Video posnetki
Področja uporabe
- Kolesa
- Šotor / oprema za kampiranje
- Športna oprema (deska, kajak, deska za veslanje stoje)
- Hišni ljubimci / psi
- Otroški voziček / buggy
- Čevlji / čevlji za pohodništvo
- Vrtno orodje in oprema
- Otroške igračke / Bobbycar® / poganjalci
- Vrtna/terasna/balkonska garnitura
- Vrtna korita
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.