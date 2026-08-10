2-delni komplet čistilnih valjev je popoln dodatek za čistilnik za terase PCL 4 ter je posebej prilagojen temeljitemu in enakomernemu čiščenju kamnitih ploščic in plošč z gladko, premazano površino na prostem. Brez težav odstrani površinske nečistoče, kot sta zelena plesen in mah – za izjemen učinek čiščenja teras.