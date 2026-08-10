Krtačni valji za kamnite površine

2-delni komplet valjev je popoln dodatek za čistilnik za terase PCL 4, ki se uporablja za čiščenje teras in balkonov ter brez težav odstrani zeleno plesen in mah z gladkih kamnitih ploščic.

2-delni komplet čistilnih valjev je popoln dodatek za čistilnik za terase PCL 4 ter je posebej prilagojen temeljitemu in enakomernemu čiščenju kamnitih ploščic in plošč z gladko, premazano površino na prostem. Brez težav odstrani površinske nečistoče, kot sta zelena plesen in mah – za izjemen učinek čiščenja teras.

Značilnosti in prednosti
Temeljito in enakomerno čiščenje kamnitih površin z gladko površinsko strukturo
Material ščetin, ki je posebej prilagojen čiščenju
Optimiziran profil krtače za čiščenje gladkih kamnitih površin
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,244
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,583
Mere (D × Š × V) (mm) 134 x 100 x 100
Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
  • Terase
  • balkon