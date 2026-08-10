Krtačni valji za kamnite površine
2-delni komplet valjev je popoln dodatek za čistilnik za terase PCL 4, ki se uporablja za čiščenje teras in balkonov ter brez težav odstrani zeleno plesen in mah z gladkih kamnitih ploščic.
2-delni komplet čistilnih valjev je popoln dodatek za čistilnik za terase PCL 4 ter je posebej prilagojen temeljitemu in enakomernemu čiščenju kamnitih ploščic in plošč z gladko, premazano površino na prostem. Brez težav odstrani površinske nečistoče, kot sta zelena plesen in mah – za izjemen učinek čiščenja teras.
Značilnosti in prednosti
Temeljito in enakomerno čiščenje kamnitih površin z gladko površinsko strukturo
Material ščetin, ki je posebej prilagojen čiščenju
Optimiziran profil krtače za čiščenje gladkih kamnitih površin
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,244
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,583
|Mere (D × Š × V) (mm)
|134 x 100 x 100
Področja uporabe
- Terase
- balkon