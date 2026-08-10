Da boste s tal na terasi odstranili nečistoče, ki so se nabrale zaradi vremena, jih je treba čistiti redno in primerno. S čistilnimi valji, ki so zasnovani posebej za lesene površine in obloge iz WPC, boste nečistoče posebej na prostem odstranili enakomerno in temeljito. V kompletu vsebovana čistilna valja zamenjate zelo preprosto in z njima nadomestite krtače, ki so priložene čistilniku za terase PCL 4.