Krtačni valji za lesene površine
Z glavami krtač 2-delnega kompleta valjev za PCL 4 boste brez težav in enakomerno odstranili nečistoče na prostem. Lesene površine in obloge iz WPC bodo zasijale kot nove.
Da boste s tal na terasi odstranili nečistoče, ki so se nabrale zaradi vremena, jih je treba čistiti redno in primerno. S čistilnimi valji, ki so zasnovani posebej za lesene površine in obloge iz WPC, boste nečistoče posebej na prostem odstranili enakomerno in temeljito. V kompletu vsebovana čistilna valja zamenjate zelo preprosto in z njima nadomestite krtače, ki so priložene čistilniku za terase PCL 4.
Značilnosti in prednosti
Temeljito in enakomerno čiščenje velikih lesenih površin in oblog iz WPC na prostem
Material ščetin, ki je posebej prilagojen čiščenju
Optimiziran profil krtače za čiščenje lesenih površin in oblog iz WPC
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,244
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,539
|Mere (D × Š × V) (mm)
|134 x 100 x 100
Področja uporabe
- Terase
- balkon
- Lesene površine
- Zeleni lišaj
- Mah