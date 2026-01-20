Visoko kakovostne nadomestne šobe za hitro in enostavno menjavo šob. Vsebina: trije pari šob za različne zmogljivostne razrede visokotlačnih čistilnikov, power šoba za čiščenje robov in vogalov v kombinaciji s talno šobo T 400, T 450 in T 550, ter dve spojki za pritrditev. Nadomestne šobe so primerne za naslednji pribor: talne šobe T-Racer za razrede izdelkov K 2 do K 7 (razen T 350), naprava za čiščenje strešnih žlebov PC 20 za razred naprav K 3 do K 7 ter čistilniki za podvozja za K 2 do K 5.