Nadomestne šobe (pribor)

Visoko kakovostne nadomestne šobe za vse talne šobe T-Racer (razen T 350) za razrede izdelkov K 2 do K 7, naprave za čiščenje strešnih žlebov, PC 20 za K 3 do K 7 ter čistilnike za podvozja za K 2 do K 5.

Visoko kakovostne nadomestne šobe za hitro in enostavno menjavo šob. Vsebina: trije pari šob za različne zmogljivostne razrede visokotlačnih čistilnikov, power šoba za čiščenje robov in vogalov v kombinaciji s talno šobo T 400, T 450 in T 550, ter dve spojki za pritrditev. Nadomestne šobe so primerne za naslednji pribor: talne šobe T-Racer za razrede izdelkov K 2 do K 7 (razen T 350), naprava za čiščenje strešnih žlebov PC 20 za razred naprav K 3 do K 7 ter čistilniki za podvozja za K 2 do K 5.

Značilnosti in prednosti
Nadomestna šoba
  • Hitra in enostavna menjava starih šob.
  • Visoka kakovost za dolgo življenjsko dobo.
Visok tlak - ploščati curek
  • Enakomerno čiščenje in raztapljanje trdovratne umazanije.
Zmogljivo čiščenje z visokim tlakom
  • Boljše raztapljanje umazanije in bolj učinkovito čiščenje.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 0,018
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,028
Mere (D × Š × V) (mm) 17 x 17 x 18