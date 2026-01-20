Nadomestne šobe (pribor)
Visoko kakovostne nadomestne šobe za vse talne šobe T-Racer (razen T 350) za razrede izdelkov K 2 do K 7, naprave za čiščenje strešnih žlebov, PC 20 za K 3 do K 7 ter čistilnike za podvozja za K 2 do K 5.
Visoko kakovostne nadomestne šobe za hitro in enostavno menjavo šob. Vsebina: trije pari šob za različne zmogljivostne razrede visokotlačnih čistilnikov, power šoba za čiščenje robov in vogalov v kombinaciji s talno šobo T 400, T 450 in T 550, ter dve spojki za pritrditev. Nadomestne šobe so primerne za naslednji pribor: talne šobe T-Racer za razrede izdelkov K 2 do K 7 (razen T 350), naprava za čiščenje strešnih žlebov PC 20 za razred naprav K 3 do K 7 ter čistilniki za podvozja za K 2 do K 5.
Značilnosti in prednosti
Nadomestna šoba
- Hitra in enostavna menjava starih šob.
- Visoka kakovost za dolgo življenjsko dobo.
Visok tlak - ploščati curek
- Enakomerno čiščenje in raztapljanje trdovratne umazanije.
Zmogljivo čiščenje z visokim tlakom
- Boljše raztapljanje umazanije in bolj učinkovito čiščenje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,018
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,028
|Mere (D × Š × V) (mm)
|17 x 17 x 18