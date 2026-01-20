Talna šoba T-Racer T 450
Šoba T-Racer T 450 je namenjena čiščenju velikih površin brez škropljenja in vsebuje dodatno visokozmogljivo šobo za vogale, ročaj za čiščenje navpičnih površin, zaščitno mrežo za površine s peskom, mogoča je tudi prilagoditev tlaka.
S talno šobo T-Racer T 450 boste učinkovito očistili večje zunanje površine, povsem brez škropljenja, v primerjavi z razpršilno cevjo pa tudi do 50 % hitreje. Vzrok za ta prihranek časa je rotacijska roka Twin-jet, s katero boste zlahka očistili tudi večje površine. Dodatna visokozmogljiva šoba, ki jo po potrebi lahko aktivirate z nožnim stikalom, omogoča učinkovito čiščenje vogalov in robov. Poleg tega je talna šoba T 450 opremljena tudi s posebno zaščitno mrežo, ki omogoča čiščenje japonskih vrtov in drugih površin, ki so prekrite s peskom. Pri šobi lahko tlak po potrebi nastavite tako, da nastavite odmik šob od objekta čiščenja. Tako boste lahko čistili trde površine, kot sta beton in kamen, in tudi občutljivejše površine, kot je les. Zaradi t. i. učinka zračne blazine je upravljanje talne šobe T-Racer zelo preprosto. S praktičnim ročajem boste hitro očistili tudi navpične površine, npr. garažna vrata. Talna šoba T-Racer T 450 je primerna za visokotlačne čistilnike Kärcher Home & Garden razredov od K4 do K7.
Značilnosti in prednosti
Dve rotacijski šobi s ploščatim curkom
- Dober površinski učinek - idealno za čiščenje večjih površin.
Zaščita pred špricanjem
- Čiščenje brez lis.
Integrirana dodana power šoba
- Udoben preklop me navadno T-Racer šobo na power šobo s pomočjo nožnega stikala.
Posebna mreža za čiščenje prodnatih površin
- Zaščitna mreža omogoča čiščenje prodnatih površin, kot npr. v japonskih vrtovih.
Nastavitev višine
- Prilagoditev tlaka na posamezno nalogo čiščenja.
- Čiščenje občutljivih in neobčutljivih površin zahvaljujoč nastavljivemu odmiku šob do objekta. To zagotavlja optimalno čiščenje v skladu s potrebami.
Ročaj
- Udobno čiščenje navpičnih površin.
hovercraft učinek
- Talna šoba drsi nad tlemi in tako zagotavlja enostavno delo.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|2,136
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|2,84
|Mere (D × Š × V) (mm)
|790 x 321 x 1011
Video posnetki
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home Splash G *EU
- K 4 Full Control Car *EU
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Full Control Home *EU
- K 4 Home *EU
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood *EU
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4 Silent
- K 490M-PL-FLEX*EU
- K 490M-PL.-F.S.*EUR
- K 5
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Home&Splash Guard
- K 5 Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Car&Home&Org
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 502MS-PLUS *EU
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K4 Prem. + Kärcher for Kids-Osteraktion
- K5 Full Control Plus
- KHD 4-2 T250 *AT
- KHP 4 *AT
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.