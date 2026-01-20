S talno šobo T-Racer T 450 boste učinkovito očistili večje zunanje površine, povsem brez škropljenja, v primerjavi z razpršilno cevjo pa tudi do 50 % hitreje. Vzrok za ta prihranek časa je rotacijska roka Twin-jet, s katero boste zlahka očistili tudi večje površine. Dodatna visokozmogljiva šoba, ki jo po potrebi lahko aktivirate z nožnim stikalom, omogoča učinkovito čiščenje vogalov in robov. Poleg tega je talna šoba T 450 opremljena tudi s posebno zaščitno mrežo, ki omogoča čiščenje japonskih vrtov in drugih površin, ki so prekrite s peskom. Pri šobi lahko tlak po potrebi nastavite tako, da nastavite odmik šob od objekta čiščenja. Tako boste lahko čistili trde površine, kot sta beton in kamen, in tudi občutljivejše površine, kot je les. Zaradi t. i. učinka zračne blazine je upravljanje talne šobe T-Racer zelo preprosto. S praktičnim ročajem boste hitro očistili tudi navpične površine, npr. garažna vrata. Talna šoba T-Racer T 450 je primerna za visokotlačne čistilnike Kärcher Home & Garden razredov od K4 do K7.