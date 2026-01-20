Nastavek za čiščenje fasad in steklenih površin

Fasade in steklene površine lahko optimalno očistite s tem nastavkom. Njegova uporaba je še posebej učinkovita v kombinaciji s Kärcherjevo teleskopsko cevjo.

Enakomerno in zelo učinkovito čiščenje: štiri visokotlačne šobe odstranijo trdovratno umazanijo na različnih površinah. Odvisno od vrste uporabe je mogoče zamenljiv nastavek preprosto in hitro zamenjati. Nastavek s ščetinami za čiščenje fasad in sten varuje uporabnika pred pršenjem vode in ga je mogoče nežno pomikati vzdolž čiščene površine. Nastavek s krpo iz mikrovlaken, ki je pritrjena z velkro trakom, je namenjen za čiščenje steklenih površin, kot so zimski vrtovi. Abrazivna vlakna podpirajo odstranjevanje umazanije in zagotavljajo nežno čiščenje površin.

Značilnosti in prednosti
Nastavek za čiščenje fasad in steklenih površin: Zamenljiv nastavek
Zamenljiv nastavek
Preprosta zamenjava brez orodja za uporabo na trdih ali občutljivih (steklenih) površinah.
Nastavek za čiščenje fasad in steklenih površin: Štiri visokotlačne šobe
Štiri visokotlačne šobe
Učinkovito odstranjevanje trdovratne umazanije in visoka zmogljivost čiščenja površin.
Nastavek za čiščenje fasad in steklenih površin: Zglob med pokrovom in okvirjem nastavka
Zglob med pokrovom in okvirjem nastavka
Nastavek se prilagaja površini, kar vedno omogoča dober stik s površino.
Odstranljiva, pralna krpa iz mikrovlaken
  • Krpo iz mikrovlaken je mogoče oprati pri temperaturi 60°C.
Specifikacije

Tehnični podatki

Surovinska sestava tekstila 70% poliester; 30% poliamid
Barva Črna
Teža (Kg) 0,607
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,918
Mere (D × Š × V) (mm) 194 x 338 x 160

Področja uporabe
  • Fasade
  • Zimski vrtovi
  • Vetrobranska stekla
