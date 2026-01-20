Enakomerno in zelo učinkovito čiščenje: štiri visokotlačne šobe odstranijo trdovratno umazanijo na različnih površinah. Odvisno od vrste uporabe je mogoče zamenljiv nastavek preprosto in hitro zamenjati. Nastavek s ščetinami za čiščenje fasad in sten varuje uporabnika pred pršenjem vode in ga je mogoče nežno pomikati vzdolž čiščene površine. Nastavek s krpo iz mikrovlaken, ki je pritrjena z velkro trakom, je namenjen za čiščenje steklenih površin, kot so zimski vrtovi. Abrazivna vlakna podpirajo odstranjevanje umazanije in zagotavljajo nežno čiščenje površin.