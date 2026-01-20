Nastavek za čiščenje fasad in steklenih površin
Fasade in steklene površine lahko optimalno očistite s tem nastavkom. Njegova uporaba je še posebej učinkovita v kombinaciji s Kärcherjevo teleskopsko cevjo.
Enakomerno in zelo učinkovito čiščenje: štiri visokotlačne šobe odstranijo trdovratno umazanijo na različnih površinah. Odvisno od vrste uporabe je mogoče zamenljiv nastavek preprosto in hitro zamenjati. Nastavek s ščetinami za čiščenje fasad in sten varuje uporabnika pred pršenjem vode in ga je mogoče nežno pomikati vzdolž čiščene površine. Nastavek s krpo iz mikrovlaken, ki je pritrjena z velkro trakom, je namenjen za čiščenje steklenih površin, kot so zimski vrtovi. Abrazivna vlakna podpirajo odstranjevanje umazanije in zagotavljajo nežno čiščenje površin.
Značilnosti in prednosti
Zamenljiv nastavekPreprosta zamenjava brez orodja za uporabo na trdih ali občutljivih (steklenih) površinah.
Štiri visokotlačne šobeUčinkovito odstranjevanje trdovratne umazanije in visoka zmogljivost čiščenja površin.
Zglob med pokrovom in okvirjem nastavkaNastavek se prilagaja površini, kar vedno omogoča dober stik s površino.
Odstranljiva, pralna krpa iz mikrovlaken
- Krpo iz mikrovlaken je mogoče oprati pri temperaturi 60°C.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Surovinska sestava tekstila
|70% poliester; 30% poliamid
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,607
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,918
|Mere (D × Š × V) (mm)
|194 x 338 x 160
Video posnetki
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
Področja uporabe
- Fasade
- Zimski vrtovi
- Vetrobranska stekla
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.