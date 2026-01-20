Teleskopska cev TLA 4

Preprosto čiščenje na (skoraj) vseh mestih: teleskopska cev ima za 180° nastavljiv zglob, da z lahkoto dosežete tudi težko dostopna mesta.

S teleskopsko cevjo lahko hitro in brez napora očistite tudi težko dostopna mesta, na primer pod fasado. Za 180° nastavljiv zglob je še ena dodatna prednost, ki omogoča čiščenje zimskih vrtov, poševnih streh in nadstreškov za avtomobile. Uporaba je zelo preprosta zahvaljujoč udobnemu teleskopskemu mehanizmu, ki se sproži s pritiskom na gumb. Teleskopska cev se lahko raztegne od 1,2 do 3,7 metra, da je mogoče očistiti površine na višini do 5 metrov. Pritrditev na vse vrste razpršilnih pištol je zelo preprosta. Pri uporabi z razpršilno pištolo Full Control Plus ali Smart Control lahko udobno uravnavate tlak čiščenja.

Značilnosti in prednosti
Teleskopska cev TLA 4: Nastavljiv zglob
Nastavljiv zglob
Različne možnosti uporabe.
Teleskopska cev TLA 4: Udobna teleskopska nastavitev
Udobna teleskopska nastavitev
Cevi lahko s pritiskom na gumb preprosto in udobno izvlečete.
Teleskopska cev TLA 4: Preprosta pritrditev na visokotlačno razpršilno pištolo
Preprosta pritrditev na visokotlačno razpršilno pištolo
Obstoječo visokotlačno razpršilno pištolo lahko preprosto pritrdite na namensko držalo.
Bajonetni spoj
  • Praktična priključitev vseh vrst Kärcherjevih dodatkov.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 2,805
Teža vključno z embalažo (Kg) 3,729
Mere (D × Š × V) (mm) 3780 x 120 x 233

Video posnetki

Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
  • Fasade
  • Zimski vrtovi
  • Čiščenje streh in nadstreškov (npr. nadstreškov za avtomobile).
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE

Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.