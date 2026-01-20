Teleskopska cev TLA 4
Preprosto čiščenje na (skoraj) vseh mestih: teleskopska cev ima za 180° nastavljiv zglob, da z lahkoto dosežete tudi težko dostopna mesta.
S teleskopsko cevjo lahko hitro in brez napora očistite tudi težko dostopna mesta, na primer pod fasado. Za 180° nastavljiv zglob je še ena dodatna prednost, ki omogoča čiščenje zimskih vrtov, poševnih streh in nadstreškov za avtomobile. Uporaba je zelo preprosta zahvaljujoč udobnemu teleskopskemu mehanizmu, ki se sproži s pritiskom na gumb. Teleskopska cev se lahko raztegne od 1,2 do 3,7 metra, da je mogoče očistiti površine na višini do 5 metrov. Pritrditev na vse vrste razpršilnih pištol je zelo preprosta. Pri uporabi z razpršilno pištolo Full Control Plus ali Smart Control lahko udobno uravnavate tlak čiščenja.
Značilnosti in prednosti
Nastavljiv zglobRazlične možnosti uporabe.
Udobna teleskopska nastavitevCevi lahko s pritiskom na gumb preprosto in udobno izvlečete.
Preprosta pritrditev na visokotlačno razpršilno pištoloObstoječo visokotlačno razpršilno pištolo lahko preprosto pritrdite na namensko držalo.
Bajonetni spoj
- Praktična priključitev vseh vrst Kärcherjevih dodatkov.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|2,805
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|3,729
|Mere (D × Š × V) (mm)
|3780 x 120 x 233
Področja uporabe
- Fasade
- Zimski vrtovi
- Čiščenje streh in nadstreškov (npr. nadstreškov za avtomobile).
