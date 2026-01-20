Čistilni komplet za fasade in steklene površine

Komplet vsebuje teleskopsko cev TLA 4 in nastavek za čiščenje fasad in steklenih površin. Za enostavno čiščenje težko dostopnih objektov kot so fasade hiš in zimski vrtovi.

S teleskopsko cevjo lahko hitro in brez napora očistite tudi težko dostopna mesta, na primer pod fasado. Za 180° nastavljiv zglob je še ena dodatna prednost, ki omogoča čiščenje zimskih vrtov, poševnih streh in nadstreškov. Z nastavkom za čiščenje fasad in steklenih površin lahko enakomerno in učinkovito očistite tudi težko dostopne površine: štiri visokotlačne šobe odstranijo trdovratno umazanijo na različnih površinah.

Značilnosti in prednosti
Čistilni komplet za fasade in steklene površine: Nastavljiv zglob
Nastavljiv zglob
Prilagodljiva uporaba
Čistilni komplet za fasade in steklene površine: Udobna teleskopska nastavitev
Udobna teleskopska nastavitev
Cevi lahko s pritiskom na gumb preprosto in udobno izvlečete.
Čistilni komplet za fasade in steklene površine: Vključno z nastavkom za čiščenje fasade in stekla
Vključno z nastavkom za čiščenje fasade in stekla
Za enakomerno in učinkovito čiščenje težko dostopnih površin.
Specifikacije

Tehnični podatki

Barva Črna
Teža (Kg) 3,414
Teža vključno z embalažo (Kg) 4,6
Mere (D × Š × V) (mm) 3780 x 338 x 223

Video posnetki

Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
  • Fasade
  • Zimski vrtovi
  • Čiščenje streh in nadstreškov (npr. nadstreškov za avtomobile).
  • Okna in steklene površine
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE

Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.