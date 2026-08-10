Trata je pokošena, zaradi premišljene oblike noža baterijske kosilnice je prav vsa trava v košu – torej popoln dan na vrtu. To vam zagotavljajo jekleni noži za kosilnico 36-40 Battery, ki pokosijo prav vso travo, da je celotna trata pokošena enakomerno. Z njimi boste brez težav travo pristrigli na želeno višino, saj ponujajo širino rezanja 40 centimetrov, na trati pa ne bo ostajala pokošena trava. Nož kosilnice hitro in preprosto zamenjate samo z nekaj potezami z vijakom.