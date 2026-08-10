Nož LMO 36-40 Battery
Brez samo načetih travnih bilk, brez neenakomerno pokošene trave – za to bo poskrbel močan nož za kosilnico iz jekla s širino rezanja 40 cm, namenjen kosilnici LMO 36-40 Battery.
Trata je pokošena, zaradi premišljene oblike noža baterijske kosilnice je prav vsa trava v košu – torej popoln dan na vrtu. To vam zagotavljajo jekleni noži za kosilnico 36-40 Battery, ki pokosijo prav vso travo, da je celotna trata pokošena enakomerno. Z njimi boste brez težav travo pristrigli na želeno višino, saj ponujajo širino rezanja 40 centimetrov, na trati pa ne bo ostajala pokošena trava. Nož kosilnice hitro in preprosto zamenjate samo z nekaj potezami z vijakom.
Značilnosti in prednosti
Zelo oster jeklen nož
- Uporaba kakovostnega jekla zagotavlja čisto košnjo brez nacefranih bilk.
Preprosta menjava noža
- Samo nekaj potez na enem vijaku in nož je zamenjan.
Učinkovita oblika
- Zaradi premišljene oblike noža vsa pokošena trava pristane v košari.
Odlično ujemanje dodatkov
- Nož je popoln za akumulatorsko kosilnico LMO 36-40 Battery.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Širina reza (cm)
|40
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,35
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,45
|Mere (D × Š × V) (mm)
|400 x 52 x 17
Področja uporabe
- travnik