Nož LMO 36-40 Battery

Brez samo načetih travnih bilk, brez neenakomerno pokošene trave – za to bo poskrbel močan nož za kosilnico iz jekla s širino rezanja 40 cm, namenjen kosilnici LMO 36-40 Battery.

Trata je pokošena, zaradi premišljene oblike noža baterijske kosilnice je prav vsa trava v košu – torej popoln dan na vrtu. To vam zagotavljajo jekleni noži za kosilnico 36-40 Battery, ki pokosijo prav vso travo, da je celotna trata pokošena enakomerno. Z njimi boste brez težav travo pristrigli na želeno višino, saj ponujajo širino rezanja 40 centimetrov, na trati pa ne bo ostajala pokošena trava. Nož kosilnice hitro in preprosto zamenjate samo z nekaj potezami z vijakom.

Značilnosti in prednosti
Zelo oster jeklen nož
  • Uporaba kakovostnega jekla zagotavlja čisto košnjo brez nacefranih bilk.
Preprosta menjava noža
  • Samo nekaj potez na enem vijaku in nož je zamenjan.
Učinkovita oblika
  • Zaradi premišljene oblike noža vsa pokošena trava pristane v košari.
Odlično ujemanje dodatkov
  • Nož je popoln za akumulatorsko kosilnico LMO 36-40 Battery.
Specifikacije

Tehnični podatki

Širina reza (cm) 40
Barva Črna
Teža (Kg) 0,35
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,45
Mere (D × Š × V) (mm) 400 x 52 x 17
Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
  • travnik