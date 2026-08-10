Zahvaljujoč vodoprepustnim ščetinam, lahko univerzalna ščetka, ki se pričvrsti na pištolo tlačnega čistilca, loči trdovratne nečistoče in jih istočasno izpere. Mehke ščetine ščitijo občutljive površine, ne da bi bil učinek čiščenja ob tem slabši. Ščetka ima ščetine na vseh straneh in je tako optimalna za čiščenje površin, vendar tudi kompleksnih geometrij kot so medprostori pri kolesih.