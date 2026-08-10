Univerzalna ščetka
Univerzalna ščetka za idealno čiščenje z ščetko. Pričvrsti se na pištolo tlačnega čistilca, raztaplja ttdovratne nečistoče in ščiti občutljive dele.
Zahvaljujoč vodoprepustnim ščetinam, lahko univerzalna ščetka, ki se pričvrsti na pištolo tlačnega čistilca, loči trdovratne nečistoče in jih istočasno izpere. Mehke ščetine ščitijo občutljive površine, ne da bi bil učinek čiščenja ob tem slabši. Ščetka ima ščetine na vseh straneh in je tako optimalna za čiščenje površin, vendar tudi kompleksnih geometrij kot so medprostori pri kolesih.
Značilnosti in prednosti
Možnost prilagoditve pištoli
- Tako je ena roka vedno prosta.
Mehke ščetine
- Odstranjuje trdovratne nečistoče in jih izpira.
Ščetine po celem obsegu
- Tudi za čiščenje na težko dostopnih mestih.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,089
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,111
|Mere (D × Š × V) (mm)
|200 x 80 x 80
Kompatibilne naprave
AKTUALNI IZDELKI
OPUŠČENI IZDELKI
Področja uporabe
- Kolesa
- Šotor / oprema za kampiranje
- Vrtna/terasna/balkonska garnitura
- Otroški voziček / buggy
- Otroške igračke / Bobbycar® / poganjalci
- Čevlji / čevlji za pohodništvo
- Športna oprema (deska, kajak, deska za veslanje stoje)