Večnamenska nizkotlačna šoba
Večnamenska šoba 4 v 1 za mobilne visokotlačne čistilnike OC 3 in OC 4 s točkovnim, ravnim, megličastim in curkom za vrsto različnih aplikacij. Enostavna nastavitev z vrtenjem glave šobe.
Multi jet zagotavlja štiri vrste pršenja v eni sami šobi. Večkratna šoba je zato idealna za najrazličnejše aplikacije, ne da bi bilo treba spremeniti celo nastavek. Preprosto obrnite glavo šobe, da izberete pravi curek. Bajonetni adapter omogoča hitro in enostavno menjavo dodatkov. Multi Jet je združljiv z vsemi modeli OC 3 in OC 4.
Značilnosti in prednosti
Večnamenska šoba 4 v 1Združuje štiri različne vrste pršila v eni sami šobi. Simboli na glavi šobe označujejo ustrezno vrsto pršila.
Prihranek časaNi potrebe po zamudni menjavi šob. Preprosto obrnite glavo šobe, da izberete pravi curek.
Čiščenje in izpiranje vse v enemPrehod na vrtno cev in razpršilno pištolo ni potreben.
Ploščati curek
- Univerzalni curek za čiščenje najrazličnejših predmetov in površin.
Točkovni curek
- Izjemno močan curek za odstranjevanje trdovratne umazanije in čiščenje madežev na težko dostopnih mestih.
Stranski curek
- Nežen pršilni curek za bolj občutljiva dela (npr. umivanje psov ali zalivanje rastlin).
Izlivni curek
- Zalivanje rastlin.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,104
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,148
|Mere (D × Š × V) (mm)
|119 x 59 x 59
Kompatibilne naprave
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Področja uporabe
- Kolesa
- Šotor / oprema za kampiranje
- Hišni ljubimci / psi
- Čevlji / čevlji za pohodništvo
- Športna oprema (deska, kajak, deska za veslanje stoje)
- Otroški voziček / buggy
- Vrtno orodje in oprema
- Vrtna/terasna/balkonska garnitura
- Otroške igračke / Bobbycar® / poganjalci
- Vrtna korita