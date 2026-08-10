Multi jet zagotavlja štiri vrste pršenja v eni sami šobi. Večkratna šoba je zato idealna za najrazličnejše aplikacije, ne da bi bilo treba spremeniti celo nastavek. Preprosto obrnite glavo šobe, da izberete pravi curek. Bajonetni adapter omogoča hitro in enostavno menjavo dodatkov. Multi Jet je združljiv z vsemi modeli OC 3 in OC 4.