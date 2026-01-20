Razpršilka, 1l
S Kärcherjevo razpršilko boste sedaj vaša sredstva za čiščenje in nego nanašali povsem brez težav. Z brezstopenjsko nastavitvijo razpršilnega curka in kota pršenja.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Velikost embalaže (l)
|1
|Embalažna enota (Kos(i))
|3
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,586
