Razpršilka, 1l

S Kärcherjevo razpršilko boste sedaj vaša sredstva za čiščenje in nego nanašali povsem brez težav. Z brezstopenjsko nastavitvijo razpršilnega curka in kota pršenja.

Specifikacije

Tehnični podatki

Velikost embalaže (l) 1
Embalažna enota (Kos(i)) 3
Teža vključno z embalažo (Kg) 0,586
Razpršilka, 1l
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE

Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.