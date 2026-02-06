Čistilnik za trda tla FC 7 Cordless Plus Stone
Sveže očiščena tla brez predhodnega sesanja: baterijski čistilnik tal FC 7 v enem samem koraku odstrani vse vrste vsakdanje suhe in mokre umazanije.
Nič več sesanja pred brisanjem! Zahvaljujoč tehnologiji s 4 valji z nasprotnim vrtenjem naš baterijski čistilnik tal FC 7 hitro in brez truda odstrani vsakodnevno mokro in suho umazanijo z vseh trdih tal – s preklopno funkcijo pospeševanja pa ga je mogoče uporabiti tudi za zelo trdovratno umazanijo. Zahvaljujoč filtru za lase lahko celo pobere dlake. To prihrani čas do 50 %** v primerjavi z običajnimi metodami čiščenja in približno 20 % boljše rezultate čiščenja v primerjavi z običajno krpo*. S časom delovanja 45 minut lahko zmogljiva baterija očisti do 175 m² trdih tal in rež. Količino vode in hitrost vrtenja avtomatsko namočenih valjev je mogoče prilagoditi na dve stopnji čiščenja glede na vrsto tal, zaradi ločenih rezervoarjev za svežo in umazano vodo pa ni treba vleči vedra za seboj.
Značilnosti in prednosti
2 v 1: odstrani vsakodnevno umazanijo v samo enem koraku
- 50-odstotni prihranek časa**: Tehnologija Duo!Move z dvema paroma valjev, ki se vrtita v nasprotni smeri, omogoča temeljito brisanje brez mukotrpnega predhodnega sesanja.
- Optimalno sesanje las in dlak z integriranim filtrom.
- Čisti vse do roba.
Brisanje je 20 odstotkov* temeljitejše kot z omelom in bistveno udobnejše
- Sistem z dvema rezervoarjema s Hygienic!Spin+: stalno vlaženje valjev iz rezervoarja za svežo vodo, medtem ko se umazanija zbira v rezervoarju za umazano vodo. Za do 99,9 %*** odstranitev bakterij.
- Nenaporno: brez prenašanja veder, ročnega ožemanja krpe za tla, brez drgnjenja.
Nagibno za 180°, enostavno manevriranje in samostoječe
- Enostavno čiščenje okoli predmetov in pod pohištvom zaradi fleksibilnega vrtljivega zgloba in 180° zasnove Pass!Under.
- Dva para valjev Duo!Move, ki se vrtita v nasprotnih smereh, zagotavljata nežno in lahkotno drsenje po tleh.
- Priročno, če je treba prekiniti delo, kajti naprava lahko stoji sama.
Zelo tih
- Prijetna glasnost le 59 dB.
Dva načina delovanja plus funkcija povečanja moči
- Vrtenje valjev in količino vode je mogoče prilagajati glede na vrsto nečistoč in tal, na voljo je tudi dodatna funkcija povečanja zmogljivosti za trdovratne nečistoče.
- Primerno za vse trde talne obloge – vključno s parketom, laminatom, kamnom in keramičnimi ploščicami, PVC-jem in vinilom.
- Majhna količina vlage pomeni, da je mogoče po približno 2 minutah ponovno hoditi po tleh.
Čas delovanja približno 45 minut z zmogljivo litij-ionsko baterijo.
- Izjemna svoboda gibanja med čiščenjem zaradi neodvisnosti od razpoložljivosti vtičnic – nič več prestavljanja med vtičnicami.
- 3-stopenjski LED-zaslon kot intuitivni prikaz nivoja baterije.
Enostavno čiščenje naprave s funkcijo System!Clean
- Samočistilni način System!Clean za hitro čiščenje cevi in valjev s 400 vrtljaji valjev na minuto.
- Preprosto čiščenje filtrov za lase in dlako s priloženo ščetko.
- Praznjenje rezervoarja za umazano vodo, ki ga lahko perete v pomivalnem stroju, brez stika z umazanijo.
Inteligentno spremljanje napolnjenosti rezervoarjev
- Vidni in akustični signali opozarjajo, da je rezervoar za svežo vodo prazen in rezervoar za umazano vodo poln.
- Zaščita pred prelivanjem: samodejna zaustavitev, če rezervoarja za umazano vodo ne izpraznite.
Parkirna in čistilna postaja
- Višji položaj naprave v parkirni postaji za preprosto odstranjevanje in sušenje valjev.
- Priročno shranjevanje pribora v čistilni postaji.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Površinska zmogljvost pri polni bateriji (m²)
|pribl. 175
|Prostornina rezervoarja za čisto vodo (ml)
|400
|Prostornina rezervoarja za umazano vodo (ml)
|200
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|100 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Delovna širina valja (mm)
|300
|Čas sušenja tal (min)
|pribl. 2
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|59
|Napetost baterije (V)
|25
|Kapaciteta baterije (Ah)
|2,85
|Čas delovanja baterije (min)
|pribl. 45
|Čas polnjenja baterije (h)
|4
|Tip baterije
|Litij-ionska baterija
|Barva
|Bela
|Teža brez dodatkov (Kg)
|4,3
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|9
|Mere (D × Š × V) (mm)
|310 x 230 x 1210
* Čistilniki tal Kärcher so do 20 % učinkovitejši pri čiščenju v primerjavi z običajnim omelom s krpo za brisanje tal. Velja za povprečne rezultate preizkusa učinkovitosti čiščenja, pobiranja nečistoč in čiščenja ob robovih. /
** Čistilnik za tla Kärcher skrajša čas čiščenja do 50 %, saj v enem koraku pobere običajne nečistoče s tal, zato predhodno sesanje ni več potrebno.
Obseg dobave
- Univerzalni valj: 4 Kos(i)
- Valj za kamnite površine: 4 Kos(i)
- Čistilna sredstva: Univerzalno čistilo za tla RM 536, 500 ml, Čistilo za nego kamnitih tal RM 537, 30 ml
- Čistilna in parkirna postaja
- Polnilnik baterije
- Krtača za čiščenje
Oprema
- Vrtenje valjev in količino vode je mogoče nastaviti
- Sistem 2 rezervoarjev
- Samočistilni način
Področja uporabe
- Trde talne obloge
- Trdovratne nečistoče
- Odstranjevanje grobe umazanije ( npr. v delavnici, garaži ali kleti).
- Fina umazanija
- Sesanje suhe umazanije
- Vse-v-enem: odstrani vse vrste vsakdanjih suhih in mokrih nečistoč.
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
