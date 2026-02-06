Nič več sesanja pred brisanjem! Zahvaljujoč tehnologiji s 4 valji z nasprotnim vrtenjem naš baterijski čistilnik tal FC 7 hitro in brez truda odstrani vsakodnevno mokro in suho umazanijo z vseh trdih tal – s preklopno funkcijo pospeševanja pa ga je mogoče uporabiti tudi za zelo trdovratno umazanijo. Zahvaljujoč filtru za lase lahko celo pobere dlake. To prihrani čas do 50 %** v primerjavi z običajnimi metodami čiščenja in približno 20 % boljše rezultate čiščenja v primerjavi z običajno krpo*. S časom delovanja 45 minut lahko zmogljiva baterija očisti do 175 m² trdih tal in rež. Količino vode in hitrost vrtenja avtomatsko namočenih valjev je mogoče prilagoditi na dve stopnji čiščenja glede na vrsto tal, zaradi ločenih rezervoarjev za svežo in umazano vodo pa ni treba vleči vedra za seboj.