Kompaktno in mobilno čiščenje neodvisno od napajalnika - srednjetlačni baterijski čistilnik OC 6-18 je idealen za hitro in učinkovito vmesno čiščenje na poti ali po hiši. Preprosto priključite cev in že je pripravljen za uporabo. Sesalna cev, ki je na voljo ločeno, omogoča mobilno uporabo z uporabo vode iz vodnjakov, cistern, veder ali naravnih vodnih teles. Z nežno ploščato šobo lahko hitro odstranite trdovratno umazanijo s koles, pohištva za kampiranje ali vrta, igrač in še veliko več. Širok nabor dodatkov razširja področja uporabe OC 6-18: na primer 5-v-1 MultiJet za še večjo prilagodljivost pri čiščenju, penasti curek ali čistilna krtača so na voljo ločeno. Zamenljiva baterija (ni vključena v obseg dobave) se lahko uporablja v vseh napravah z baterijskim napajanjem v 18 V Kärcher Battery Power platformi. Zahvaljujoč inovativni tehnologiji v realnem času, LCD zaslon baterije prikazuje preostalo kapaciteto med delovanjem, polnjenjem in shranjevanjem.