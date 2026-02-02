Mobilni čistilnik OC 6-18
Lahek srednjetlačni čistilnik na baterijski pogon za hitro vmesno čiščenje brez potrebe po električnem priključku.18-voltna zamenljiva baterija, polnilnik in sesalna cev se prodajajo ločeno.
Kompaktno in mobilno čiščenje neodvisno od napajalnika - srednjetlačni baterijski čistilnik OC 6-18 je idealen za hitro in učinkovito vmesno čiščenje na poti ali po hiši. Preprosto priključite cev in že je pripravljen za uporabo. Sesalna cev, ki je na voljo ločeno, omogoča mobilno uporabo z uporabo vode iz vodnjakov, cistern, veder ali naravnih vodnih teles. Z nežno ploščato šobo lahko hitro odstranite trdovratno umazanijo s koles, pohištva za kampiranje ali vrta, igrač in še veliko več. Širok nabor dodatkov razširja področja uporabe OC 6-18: na primer 5-v-1 MultiJet za še večjo prilagodljivost pri čiščenju, penasti curek ali čistilna krtača so na voljo ločeno. Zamenljiva baterija (ni vključena v obseg dobave) se lahko uporablja v vseh napravah z baterijskim napajanjem v 18 V Kärcher Battery Power platformi. Zahvaljujoč inovativni tehnologiji v realnem času, LCD zaslon baterije prikazuje preostalo kapaciteto med delovanjem, polnjenjem in shranjevanjem.
Značilnosti in prednosti
Mobilno čiščenje
Praktično shranjevanje pribora na napravi
Aplikacija Home & Garden
Učinkovit in idealno prilagojen srednji tlak
Prilagodljiva cev
Zamenljiva baterija 18 V Kärcher Battery Power (ni standardno vključena v obseg dobave)
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 18 V
|Tlak (bar)
|max. 24
|Področje tlaka
|Srednji tlak
|Količina pretoka (l/h)
|max. 200
|Tip baterije
|Litij-ionska nadomestna baterija
|Napetost (V)
|18
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|2,45
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|3,6
|Mere (D × Š × V) (mm)
|384 x 241 x 204
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena
- Šoba s ploščatim curkom
- Integriran vodni filter
- Adapter za priključek vrtne cevi A3/4''
Oprema
- Sesanje vode
- Vrsta cevi: Srednjetlačna gibljiva cev
- Pištola na tlačni sprožilec: Srednjetlačna pištola z razpršilno pištolo
- Razpršilna cev: kratke in dolge
Video posnetki
Področja uporabe
- Vrtna/terasna/balkonska garnitura
- Vrtna igrala
- Vrtno orodje in oprema
- Smetnjaki
- Vrtna korita
- Kolesa
- Platišča
- Žaluzije/rolete
- Šotor / oprema za kampiranje
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
