Mobilni čistilnik OC 6-18 Battery Set
Kompakten, baterijski srednjetlačni čistilnik za vmesno čiščenje brez potrebe po električnem priključku. Vključno z 18 V izmenljivo baterijo in polnilnikom. Sesalna cev je na voljo posebej.
Kompaktno in prenosno čiščenje neodvisno od napajalnika – baterijski srednjetlačni čistilnik OC 6-18 je idealen za hitro in učinkovito vmesno čiščenje na poti ali okoli doma. Preprosto priključite cev in že je pripravljen za uporabo. Sesalna cev, ki je na voljo ločeno, pomeni, da jo lahko uporabljate na poti, črpate vodo iz vodnjakov, cistern, veder ali naravnih vodnih teles. Z nežno ploščato šobo lahko hitro odstranite trdovratno umazanijo s koles, pohištva za kampiranje ali vrta, igrač in še veliko več. Široka paleta dodatkov razširja področja uporabe OC 6-18: na primer 5-v-1 Multi Jet za še večjo prilagodljivost pri čiščenju, penasti curek ali čistilna krtača sta na voljo tudi ločeno. Zamenljiva baterija ni vključena v obseg dobave in se lahko uporablja v vseh napravah z baterijskim napajanjem v platformi 18 V Kärcher Battery Power. Zahvaljujoč inovativni tehnologiji v realnem času, LCD zaslon baterije prikazuje preostalo kapaciteto med delovanjem, polnjenjem in shranjevanjem.
Značilnosti in prednosti
Mobilno čiščenje
- Neodvisen od vira napajanja zahvaljujoč baterijski tehnologiji.
- Čiščenje je možno tudi brez priključka za vodo, zahvaljujoč sesalni cevi ali 12-litrskemu vozičku za rezervoar za vodo (oboje je na voljo posebej).
Praktično shranjevanje pribora na napravi
- Cev, sprožilno pištolo in brizgalno cev lahko enostavno in varno shranite na napravi, da prihranite prostor.
- Dodatki so vedno pri roki, tudi ko ste na poti.
- 12-litrski voziček za vodo je na voljo kot dodatna oprema.
Aplikacija Home & Garden
- Z aplikacijo Kärcher Home & Garden boste postali strokovnjak za čiščenje.
Učinkovit in idealno prilagojen srednji tlak
- Tlak 24 barov (maks.) za učinkovito čiščenje.
- Nežno, varno in zanesljivo očisti tudi občutljive površine.
Prilagodljiva cev
- Preprosto rokovanje s cevjo.
Zamenljiva baterija 18 V Kärcher Battery Power (ni standardno vključena v obseg dobave)
- Tehnologija v realnem času z LCD zaslonom na bateriji pokaže preostali čas delovanja, trajanje baterije in zmogljivost baterije.
- Vzdržljivost in zmogljivost zagotavljajo litij-ionske celice.
- Združljivo z vsemi napravami Kärcherjeve baterijske platforme Battery Power 18 V.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 18 V
|Tlak (bar)
|max. 24
|Področje tlaka
|Srednji tlak
|Količina pretoka (l/h)
|max. 200
|Tip baterije
|Odstranljiva litij-ionska baterija
|Napetost (V)
|18
|Kapaciteta (Ah)
|2,5
|Število potrebnih baterij (Kos(i))
|1
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|max. 12 (2,5 Ah)
|Čas polnjenja s standardnim polnilnilkom (min)
|300
|Polnilni tok (A)
|0,5
|Omrežni priključek polnilnika (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|2,45
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|4,526
|Mere (D × Š × V) (mm)
|384 x 241 x 204
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik sta vključena
- Baterija: Baterija 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kos)
- Baterijski polnilnik: Standardni polnilnik 18 V Battery Power (1 kos)
- Šoba s ploščatim curkom
- Integriran vodni filter
- Adapter za priključek vrtne cevi A3/4''
Oprema
- Sesanje vode
- Vrsta cevi: Srednjetlačna gibljiva cev
- Pištola na tlačni sprožilec: Srednjetlačna pištola z razpršilno pištolo
- Razpršilna cev: kratke in dolge
Video posnetki
Področja uporabe
- Vrtna igrala
- Vrtno orodje in oprema
- Smetnjaki
- Vrtna korita
- Kolesa
- Platišča
- Žaluzije/rolete
- Šotor / oprema za kampiranje
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
