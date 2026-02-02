Kompaktno in prenosno čiščenje neodvisno od napajalnika – baterijski srednjetlačni čistilnik OC 6-18 je idealen za hitro in učinkovito vmesno čiščenje na poti ali okoli doma. Preprosto priključite cev in že je pripravljen za uporabo. Sesalna cev, ki je na voljo ločeno, pomeni, da jo lahko uporabljate na poti, črpate vodo iz vodnjakov, cistern, veder ali naravnih vodnih teles. Z nežno ploščato šobo lahko hitro odstranite trdovratno umazanijo s koles, pohištva za kampiranje ali vrta, igrač in še veliko več. Široka paleta dodatkov razširja področja uporabe OC 6-18: na primer 5-v-1 Multi Jet za še večjo prilagodljivost pri čiščenju, penasti curek ali čistilna krtača sta na voljo tudi ločeno. Zamenljiva baterija ni vključena v obseg dobave in se lahko uporablja v vseh napravah z baterijskim napajanjem v platformi 18 V Kärcher Battery Power. Zahvaljujoč inovativni tehnologiji v realnem času, LCD zaslon baterije prikazuje preostalo kapaciteto med delovanjem, polnjenjem in shranjevanjem.