Kompaktno in mobilno čiščenje neodvisno od električnega ali vodnega priključka - baterijski srednjetlačni čistilnik OC 6-18 Premium je idealen za hitro vmesno čiščenje na poti ali po hiši. Z nežno ploščato šobo lahko hitro odstranite trdovratno umazanijo s koles, pohištva za kampiranje ali vrta, igrač in še veliko več. 12-litrski voziček za vodo z velikimi kolesi in raztegljivim teleskopskim ročajem služi tudi kot mobilna podlaga za akumulatorski srednjetlačni čistilec. Če je na voljo priključek za vodo, lahko naprava deluje tudi brez rezervoarja. Z ločeno dobavljivo sesalno cevjo lahko uporabite tudi vodo iz vodnjakov, veder ali naravnih vodnih teles. Razpršilno pištolo in pršilno cev lahko pritrdite na rezervoar za transport. Obsežen izbor dodatne opreme naredi OC 6-18 Premium še bolj vsestransko uporaben: penasti curek ali krtača za pranje sta na voljo ločeno, na primer. Zamenljiva baterija (ni vključena v obseg dobave) se lahko uporablja v vseh napravah z baterijskim napajanjem v 18 V Kärcher Battery Power platformi. Zahvaljujoč inovativni tehnologiji v realnem času, LCD zaslon baterije prikazuje preostalo kapaciteto med delovanjem, polnjenjem in shranjevanjem.