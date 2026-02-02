Mobilni čistilnik OC 6-18 Premium
Baterijski srednjetlačni čistilnik, idealen za hitro vmesno čiščenje brez električnega ali vodnega priključka. Zamenljiva baterija 18 V, polnilnik in sesalna cev se prodajajo ločeno.
Kompaktno in mobilno čiščenje neodvisno od električnega ali vodnega priključka - baterijski srednjetlačni čistilnik OC 6-18 Premium je idealen za hitro vmesno čiščenje na poti ali po hiši. Z nežno ploščato šobo lahko hitro odstranite trdovratno umazanijo s koles, pohištva za kampiranje ali vrta, igrač in še veliko več. 12-litrski voziček za vodo z velikimi kolesi in raztegljivim teleskopskim ročajem služi tudi kot mobilna podlaga za akumulatorski srednjetlačni čistilec. Če je na voljo priključek za vodo, lahko naprava deluje tudi brez rezervoarja. Z ločeno dobavljivo sesalno cevjo lahko uporabite tudi vodo iz vodnjakov, veder ali naravnih vodnih teles. Razpršilno pištolo in pršilno cev lahko pritrdite na rezervoar za transport. Obsežen izbor dodatne opreme naredi OC 6-18 Premium še bolj vsestransko uporaben: penasti curek ali krtača za pranje sta na voljo ločeno, na primer. Zamenljiva baterija (ni vključena v obseg dobave) se lahko uporablja v vseh napravah z baterijskim napajanjem v 18 V Kärcher Battery Power platformi. Zahvaljujoč inovativni tehnologiji v realnem času, LCD zaslon baterije prikazuje preostalo kapaciteto med delovanjem, polnjenjem in shranjevanjem.
Značilnosti in prednosti
Samooskrbno in mobilno čiščenje
- 12-litrski voziček za vodo omogoča samostojno čiščenje na poti. Vsebuje dovolj vode za čiščenje treh do petih močno umazanih koles ali več predmetov, kot so vrtni/stoli za kampiranje.
- Rezervoar lahko napolnite iz katere koli pipe in je zahvaljujoč navojnemu pokrovčku neprepusten.
- Neodvisen od napajanja zahvaljujoč baterijski tehnologiji (baterija je naprodaj ločeno).
Optimalna mobilnost zahvaljujoč kolesom in ergonomski višini ročaja.
- Aluminijast teleskopski ročaj je mogoče raztegniti za transport in ponovno uvleči za shranjevanje.
- Velika kolesa za varen in udoben transport po neravnem terenu ali vrtnih poteh.
Praktično shranjevanje pribora na napravi
- Cev, sprožilno pištolo in brizgalno cev lahko enostavno in varno shranite na napravi, da prihranite prostor.
- Predal za dodatke na zadnji strani vozička za vodo ponuja prostor za dodatne pripomočke.
- Vsi dodatki so vedno pri roki, tudi ko ste na poti.
Učinkovit in idealno prilagojen srednji tlak
- Vodni tlak do 24 barov za učinkovito in temeljito čiščenje.
- Varno in zanesljivo očisti tudi občutljive površine.
Zamenljiva baterija 18 V Kärcher Battery Power (ni standardno vključena v obseg dobave)
- Tehnologija v realnem času z LCD zaslonom na bateriji pokaže preostali čas delovanja, trajanje baterije in zmogljivost baterije.
- Vzdržljivost in zmogljivost zagotavljajo litij-ionske celice.
- Združljivo z vsemi napravami Kärcherjeve baterijske platforme Battery Power 18 V.
Aplikacija Home & Garden
- Z aplikacijo Kärcher Home & Garden boste postali strokovnjak za čiščenje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 18 V
|Tlak (bar)
|max. 24
|Področje tlaka
|Srednji tlak
|Količina pretoka (l/h)
|max. 200
|Tip baterije
|Litij-ionska nadomestna baterija
|Napetost (V)
|18
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
|Barva
|siva
|Teža brez dodatkov (Kg)
|5,736
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|7,747
|Mere (D × Š × V) (mm)
|349 x 321 x 586
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik nista vključena
- Šoba s ploščatim curkom
- Integriran vodni filter
- Adapter za priključek vrtne cevi A3/4''
- Kolesa
- Teleskopski ročaj
Oprema
- Sesanje vode
- Prostornina posode za vodo: 12 l
- Vrsta cevi: Srednjetlačna gibljiva cev
- Pištola na tlačni sprožilec: Srednjetlačna pištola z razpršilno pištolo
- Razpršilna cev: kratke in dolge
Področja uporabe
- Kolesa
- Šotor / oprema za kampiranje
- Vrtno orodje in oprema
- Vrtna/terasna/balkonska garnitura
- Vrtna korita
- Platišča
- Smetnjaki
- Žaluzije/rolete
- Vrtna igrala
