Mobilni čistilnik OC 6-18 Premium Battery Set
Baterijski srednjetlačni čistilnik z 18 V izmenljivo baterijo in polnilnikom, prenosen za hitro vmesno čiščenje brez električnega in vodnega priključka. Sesalna cev je na voljo posebej.
Kompaktno in prenosno čiščenje neodvisno od električnega priključka ali dovoda vode – baterijski srednjetlačni čistilnik OC 6-18 Premium je idealen za hitro in učinkovito vmesno čiščenje na poti ali okoli doma. Z nežno ploščato šobo lahko hitro odstranite trdovratno umazanijo s koles, pohištva za kampiranje ali vrta, igrač in še veliko več. 12-litrski voziček za vodo z velikimi kolesi in raztegljivim teleskopskim ročajem služi tudi kot mobilna podlaga za akumulatorski srednjetlačni čistilec. Če je na voljo priključek za vodo, lahko naprava deluje tudi brez rezervoarja. Z ločeno dobavljivo sesalno cevjo lahko uporabite tudi vodo iz vodnjakov, veder ali naravnih vodnih teles. Razpršilno pištolo in pršilno cev lahko pritrdite na rezervoar za transport. Obsežen izbor dodatne opreme naredi OC 6-18 Premium še bolj vsestransko uporaben: penasti curek ali krtača za pranje sta na voljo ločeno, na primer. Zamenljiva baterija ni vključena v obseg dobave in se lahko uporablja v vseh napravah z baterijskim napajanjem v platformi 18 V Kärcher Battery Power. S tehnologijo v realnem času LCD-zaslon baterije prikazuje preostalo kapaciteto med delovanjem, polnjenjem in shranjevanjem.
Značilnosti in prednosti
Samooskrbno in mobilno čiščenje
- 12 litrski voziček za vodo omogoča samostojno čiščenje na poti. Voda zadošča za 3 do 5 močno umazanih koles ali več predmetov, kot so vrtni/stoli za kampiranje.
- Rezervoar lahko napolnite iz katere koli pipe in je zahvaljujoč navojnemu pokrovčku neprepusten.
- Neodvisen od napajanja zahvaljujoč baterijski tehnologiji (baterija je naprodaj ločeno).
Optimalna mobilnost zahvaljujoč kolesom in ergonomski višini ročaja.
- Aluminijast teleskopski ročaj za prevažanje izvlečete in ga pred shranjevanjem znova zložite.
- Velika kolesa za varen in udoben transport po neravnem terenu ali vrtnih poteh.
Praktično shranjevanje pribora na napravi
- Cev, sprožilno pištolo in brizgalno cev lahko enostavno in varno shranite na napravi, da prihranite prostor.
- Predal za dodatke na zadnji strani vozička za vodo ponuja prostor za dodatne pripomočke.
- Vsi dodatki so vedno pri roki, tudi ko ste na poti.
Učinkovit in idealno prilagojen srednji tlak
- Vodni tlak do 24 barov za učinkovito in temeljito čiščenje.
- Varno in zanesljivo očisti tudi občutljive površine.
Zamenljiva baterija 18 V Kärcher Battery Power (ni standardno vključena v obseg dobave)
- Tehnologija v realnem času z LCD zaslonom na bateriji pokaže preostali čas delovanja, trajanje baterije in zmogljivost baterije.
- Vzdržljivost in zmogljivost zagotavljajo litij-ionske celice.
- Združljivo z vsemi napravami Kärcherjeve baterijske platforme Battery Power 18 V.
Aplikacija Home & Garden
- Z aplikacijo Kärcher Home & Garden boste postali strokovnjak za čiščenje.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Naprava na baterijo
|Baterijska platforma
|Baterijska platforma 18 V
|Tlak (bar)
|max. 24
|Področje tlaka
|Srednji tlak
|Količina pretoka (l/h)
|max. 200
|Tip baterije
|Odstranljiva litij-ionska baterija
|Napetost (V)
|18
|Kapaciteta (Ah)
|2,5
|Čas delovanja s polno baterijo (min)
|max. 12 (2,5 Ah)
|Čas polnjenja s standardnim polnilnilkom (min)
|300
|Polnilni tok (A)
|0,5
|Omrežni priključek polnilnika (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Barva
|siva
|Teža brez dodatkov (Kg)
|5,736
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|8,42
|Mere (D × Š × V) (mm)
|349 x 321 x 586
Obseg dobave
- Možnost: Baterija in polnilnik sta vključena
- Baterija: Baterija 18 V / 2,5 Ah Battery Power (1 kos)
- Baterijski polnilnik: Standardni polnilnik 18 V Battery Power (1 kos)
- Šoba s ploščatim curkom
- Integriran vodni filter
- Adapter za priključek vrtne cevi A3/4''
- Kolesa
- Teleskopski ročaj
Oprema
- Sesanje vode
- Prostornina posode za vodo: 12 l
- Vrsta cevi: Srednjetlačna gibljiva cev
- Pištola na tlačni sprožilec: Srednjetlačna pištola z razpršilno pištolo
- Razpršilna cev: kratke in dolge
Video posnetki
Področja uporabe
- Kolesa
- Šotor / oprema za kampiranje
- Vrtno orodje in oprema
- Vrtna/terasna/balkonska garnitura
- Vrtna korita
- Platišča
- Smetnjaki
- Žaluzije/rolete
- Vrtna igrala
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
VSI PRODUKTI, KI USTREZAJO BATERIJI
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.