Baterijski sesalnik za suho/mokro sesanje WD 2-18 deluje na 18 V baterijski platformi Kärcher Battery Power in ponuja maksimalno prilagodljivost, kompaktno zasnovo in svobodo gibanja. Naprava odlično združuje 1,8 metra dolgo sesalno cev in talno šobo s sponkami ter lahko v trenutku odstrani mokro, fino ali grobo umazanijo. Naprava je opremljena tudi z robustno in na udarce odporno 12-litrsko plastično posodo ter filter vrečko iz flisa. Prostor za shranjevanje sesalne cevi prihrani prostor; preprosto ga varno obesite na glavo naprave. Nadaljnje funkcije vključujejo praktično funkcijo pihanja za področja, kjer sesanje ni mogoče, polico za shranjevanje dodatkov in majhnih predmetov, vrtljivo stikalo za preprost vklop in izklop naprave, ergonomsko oblikovan ročaj za prenašanje ter "Pull & Push" sistem zaklepanja, ki omogoča enostavno odpiranje in zapiranje posode. Parkirni položaj na odbijaču omogoča hitro in priročno shranjevanje cevi in ​​talne šobe tudi med kratkim odmorom od dela.