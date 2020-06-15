Sesalnik za suho/mokro sesanje WD 3 S V-15/6/20 Home
Sesalnik WD 3 S V-15/6/20 Home za mokro in suho sesanje je opremljen z 15-litrsko posodo iz nerjavečega jekla, 6 m vrvjo, 2 m sesalne cevi, tremi filtri iz flisa in posebnimi dodatki.
Sesalnik WD 3 S V-15/6/20 Home je zaradi nizke porabe energije (le 1000 W) popolna naprava za dom. S posebnimi dodatki in filtrirnim sistemom je idealen za sesanje suhe umazanije, pa tudi vodo in steklene drobce. Sesalnik navduši s svojo 15-litrsko posodo iz nerjavečega jekla, 6-metrskim kablom in 2-metrsko sesalno cevjo s snemljivim ročajem za udobno sesanje v zaprtih prostorih. Druge funkcije vključujejo preklopno talno šobo za globinsko čiščenje preprog in trdih tal, šobo za oblazinjeno pohištvo za nežno čiščenje, 3 filtrske vrečke iz flisa, prostor za shranjevanje sesalne cevi in prostor za shranjevanje dodatkov, funkcija pihanja, vrtljivo stikalo za vklop/izklop naprave, sistem zaklepanja "Pull & Push za enostavno odpiranje in zapiranje posode ter ergonomsko oblikovan ročaj za prenašanje. Cevi in talno šobo lahko tudi priročno pospravite v parkirni položaj na sesalniku.
Značilnosti in prednosti
Posebni dodatki za čiščenje različnih talnih oblog in oblazinjenega pohištvaDoseže optimalne rezultate čiščenja. Za najvišjo stopnjo udobja pri delu in prilagodljivosti pri sesanju.
Poseben filtrirni sistemZa sesanje suhe umazanije, vode in steklenih drobcev. Za različna opravila po domu. Enostavna namestitev in odstranitev filtra s preprostim obračanjem brez dodatnega dela.
Praktično shranjevanje kabla in dodatkovProstorsko varčno, varno in lahko dostopno shranjevanje dodatkov. Napajalni kabel lahko varno shranite na vgrajeni kavelj za kabel.
Prostor za shranjevanje sesalne cevi na glavi naprave
- Sesalno cev je možno shraniti na glavo sesalnika in tako prihranite prostor.
- Intuitivni varnostni mehanizmi za levičarje in desničarje.
Mesto za odlaganje
- Za varno shranjevanje orodja in majhnih delov, kot so vijaki in žeblji.
Praktična funkcija pihanja
- Povsod tam, kjer sesanje ni možno, pomaga praktična funkcija pihanja.
- Preprosto odstranjevanje umazanije, npr. s prodnatih tal.
Vrečka iz flisa
- Troslojen, izjemno odporen flis material.
- Za daljšo sesalno moč in visoko sposobnost zadrževanja prahu.
Odlagalno mesto za podaljšek
- Med delom lahko ročaj hitro odložite na vrhu sesalnika.
Naprava, sesalna cev in talna šoba so optimalno usklajeni
- Za najboljše rezultate čiščenja, ko gre za suho ali mokro, fino ali grobo umazanijo.
- Za najvišjo stopnjo udobja pri delu in prilagodljivosti pri sesanju.
Sistem zapiranja „Pull & Push“
- Za enostavno, hitro in varno odpiranje in zapiranje posode.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Nazivna poraba moči (W)
|1000
|Sesalna moč (W)
|230
|Vakuum (mbar)
|max. 230
|Zračni tok (l/s)
|max. 45
|Zmogljivost posode (l)
|15
|Material posode
|Nerjaveče jeklo
|Barvna komponenta
|Glava naprave Rumena Posoda Nerjaveče jeklo Odbijač naprave Rumena
|Priključni kabel (m)
|6
|Nominalna širina dodatkov (mm)
|35
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|74
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|4,839
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|7
|Mere (D × Š × V) (mm)
|353 x 328 x 458
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 2 m
- Vrsta sesalne cevi: z upognjenim ročajem
- Material sesalne cevi: Plastika
- Snemljiv ročaj
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 0.5 m
- Nazivna širina sesalnih cevi: 35 mm
- Material sesalnih cevi: Plastika
- Šoba za suho sesanje: Lahko se zamenja za preproge in trda tla
- Ozka šoba
- Šoba za oblazinjene površine
- Kartušni filter: 1 Kos(i), Celuloza
- Vrečka iz flisa: 3 Kos(i), 3-slojni
Oprema
- Vrtljivo stikalo (vklop/izklop)
- Funkcija pihanja
- Vmesni položaj za odlaganje ročaja na glavi naprave
- Prostor za shranjevanje sesalne cevi na glavi naprave
- Dodaten prostor za shranjevanje dodatkov na glavi naprave
- Predal za majhne dele
- Zložljiv ročaj
- Kavelj za kabel
- Odlagalno mesto
- Shranjevanje dodatkov na napravi
- Zaščita pred udarci
- Kolesca brez zavore: 4 Kos(i)
Video posnetki
Področja uporabe
- Talne obloge
- Trde talne obloge
- Oblazinjene površine
- Oblazinjeno pohištvo
- Težko dostopna mesta (koti, fuge, reže, itd.)
- Učinkovito sesanje tekočin
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.