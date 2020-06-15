Sesalnik WD 3 S V-15/6/20 Home je zaradi nizke porabe energije (le 1000 W) popolna naprava za dom. S posebnimi dodatki in filtrirnim sistemom je idealen za sesanje suhe umazanije, pa tudi vodo in steklene drobce. Sesalnik navduši s svojo 15-litrsko posodo iz nerjavečega jekla, 6-metrskim kablom in 2-metrsko sesalno cevjo s snemljivim ročajem za udobno sesanje v zaprtih prostorih. Druge funkcije vključujejo preklopno talno šobo za globinsko čiščenje preprog in trdih tal, šobo za oblazinjeno pohištvo za nežno čiščenje, 3 filtrske vrečke iz flisa, prostor za shranjevanje sesalne cevi in prostor za shranjevanje dodatkov, funkcija pihanja, vrtljivo stikalo za vklop/izklop naprave, sistem zaklepanja "Pull & Push za enostavno odpiranje in zapiranje posode ter ergonomsko oblikovan ročaj za prenašanje. Cevi in talno šobo lahko tudi priročno pospravite v parkirni položaj na sesalniku.