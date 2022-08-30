Sesalnik WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation je sesalnik za mokro/suho sesanje za zasebna gradbišča: zagotavlja visoko sesanje s porabo energije samo 1300 vatov. V obsegu dobave je vključen komplet za obnovo, ki zagotavlja učinkovito odstranjevanje vseh vrst grobe umazanije, zaradi česar je idealen za čiščenje, ki je povezano z obnovitvenimi deli. Tudi droben prah ali listje je mogoče enostavno odstraniti. Naprava je opremljena z robustno 30-litrsko posodo iz nerjavečega jekla z odtočnim vijakom, 8-metrskim kablom, 2,2-metrsko sesalno cevjo, cevmi iz nerjavečega jekla, preklopno talno šobo, ploščatim nagubanim filtrom in filter vrečko iz flisa. Pri sesanju finega prahu lahko zamašen filter učinkovito očistite s pritiskom na gumb prek integrirane funkcije čiščenja filtra. Na ta način se hitro vzpostavi polna sesalna moč, sesalniku je priložena tudi vtičnica za priklop električnega orodja. Ko so ti priključeni, se sesalnik vklopi ali izklopi prek priključenega električnega orodja. Umazanija, ki nastane pri žaganju ali brušenju, se neposredno odsesa.