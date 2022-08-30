Sesalnik za suho/mokro sesanje WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
Zmogljiv in varčen z energijo: sesalnik WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation za mokro/suho sesanje s kompletom za obnovo, ravnim nagubanim filtrom, funkcijo čiščenja filtra, integrirano vtičnico.
Sesalnik WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation je sesalnik za mokro/suho sesanje za zasebna gradbišča: zagotavlja visoko sesanje s porabo energije samo 1300 vatov. V obsegu dobave je vključen komplet za obnovo, ki zagotavlja učinkovito odstranjevanje vseh vrst grobe umazanije, zaradi česar je idealen za čiščenje, ki je povezano z obnovitvenimi deli. Tudi droben prah ali listje je mogoče enostavno odstraniti. Naprava je opremljena z robustno 30-litrsko posodo iz nerjavečega jekla z odtočnim vijakom, 8-metrskim kablom, 2,2-metrsko sesalno cevjo, cevmi iz nerjavečega jekla, preklopno talno šobo, ploščatim nagubanim filtrom in filter vrečko iz flisa. Pri sesanju finega prahu lahko zamašen filter učinkovito očistite s pritiskom na gumb prek integrirane funkcije čiščenja filtra. Na ta način se hitro vzpostavi polna sesalna moč, sesalniku je priložena tudi vtičnica za priklop električnega orodja. Ko so ti priključeni, se sesalnik vklopi ali izklopi prek priključenega električnega orodja. Umazanija, ki nastane pri žaganju ali brušenju, se neposredno odsesa.
Značilnosti in prednosti
Poseben pribor za odstranjevanje grobe umazanije pri adaptacijskih delihHitro, enostavno in temeljito odstranjevanje grobe umazanije brez vrtinčenja prahu. Za najvišjo stopnjo udobja pri delu in prilagodljivosti pri sesanju.
Vtičnica z avtomatiko za vklop/izklop za delo z električnim orodjemUmazanija, ki nastaja pri oblanju, žaganju ali brušenju, se direktno odsesava. Sesalnik se samodejno vklopi/izklopi preko vklopa na električnem orodju.
Odlično čiščenje filtraMočni impulzni sunki zraka umazanijo s pritiskom na gumb potisnejo iz filtra v posodo za umazanijo. Sesalna moč se hitro spet povrne.
Patentirana tehnika demontaže filtra
- Praktični rezervoar za čistilno sredstvo poenostavi uporabo čistilnega sredstva.
- Za mokro in suho sesanje brez menjave filtra.
Vrečka iz flisa
- Troslojen, izjemno odporen flis material.
- Za daljšo sesalno moč in visoko sposobnost zadrževanja prahu.
Prostor za shranjevanje sesalne cevi na glavi naprave
- Sesalno cev lahko varno shranite tako, da jo odložite na glavo naprave.
- Intuitivni varnostni mehanizmi za levičarje in desničarje.
Praktična funkcija pihanja
- Povsod tam, kjer sesanje ni možno, pomaga praktična funkcija pihanja.
- Preprosto odstranjevanje umazanije, npr. s prodnatih tal.
- Nežno čiščenje občutljivih površin ali predmetov.
Izpustni vijak
- Hitro praznjenje večjih količin vode brez napora.
Praktično shranjevanje kabla in dodatkov
- Varen, a lahko dostopen prostor za shranjevanje priloženih dodatkov.
- Napajalni kabel lahko varno shranite na vgrajeni kavelj za kabel.
Praktično odlagalno mesto
- Med delom omogoča udobno in hitro vmesno odlaganje sesalne cevi in talne šobe.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Nazivna poraba moči (W)
|1300
|Nazivna vhodna moč integrirane vtičnice (W)
|min. 100 - max. 2100
|Sesalna moč (W)
|300
|Vakuum (mbar)
|max. 280
|Zračni tok (l/s)
|max. 75
|Zmogljivost posode (l)
|30
|Material posode
|Nerjaveče jeklo
|Barvna komponenta
|Glava naprave Rumena Posoda Nerjaveče jeklo Odbijač naprave Rumena
|Priključni kabel (m)
|8
|Nominalna širina dodatkov (mm)
|35
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Raven zvočnega tlaka (dB(A))
|74
|Barva
|Rumena
|Teža brez dodatkov (Kg)
|9,497
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|14,334
|Mere (D × Š × V) (mm)
|418 x 382 x 693
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 2.2 m
- Vrsta sesalne cevi: z upognjenim ročajem
- Material sesalne cevi: Plastika
- Snemljiva, podaljšana cev z elektrostatično zaščito
- Količina sesalnih cevi: 2 Kos(i)
- Dolžina sesalnih cevi: 0.5 m
- Nazivna širina sesalnih cevi: 35 mm
- Material sesalnih cevi: Nerjaveče jeklo
- Sesalni nastavek za mokro/suho sesanje: Zložljivo
- Ozka šoba
- Fleksibilna sesalna cev: 1 m, 35 mm
- Adapter za priklop električnega orodja
- Sesalna cev za grobo umazanijo: 1.7 m, Plastika
- Sesalna cev za grobo umazanijo: 2 Kos(i), 0.5 m, 45 mm, Plastika
- Šoba za grobo umazanijo
- Ploščati filter: 1 Kos(i), Celuloza
- Vrečka iz flisa: 1 Kos(i), 3-slojni
Oprema
- Vtičnica z avtomatskim stikalom za vklop/izklop
- Funkcija čiščenja filtra
- Vrtljivo stikalo (vklop/izklop)
- Power control
- Funkcija pihanja
- Vmesni položaj za odlaganje ročaja na glavi naprave
- Prostor za shranjevanje sesalne cevi na glavi naprave
- Predal za majhne dele
- Udoben ročaj 3-v-1
- Kavelj za kabel
- Odlagalno mesto
- Shranjevanje dodatkov na napravi
- Izpustni vijak
- Zaščita pred udarci
- Kolesca brez zavore: 5 Kos(i)
Video posnetki
Področja uporabe
- Prenova
- Fina umazanija
- Delavnica
- Terase
- Klet
- Učinkovito sesanje tekočin
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.