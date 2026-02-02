Sesalnik z vodnim filtrom DS 6
Sesalnik z inovativno tehnologijo vodnega filtra ki zagotavlja svež izhodni zrak, prečiščen do 99,95%. Blagodejno - ne samo za alergike.
Sesalnik DS 6 z vodnim filtrom, ne samo, da temeljito čisti tla, temveč tudi zagotavlja bolj svež izhodni zrak, ki je 99,5% bez prahu. S tem ustvari občutno boljšo klimo v prostoru. Za razliko od običajnih sesalcev s filter vrečko, sesalnik DS 6 z vodnim filtrom uporablja naravno moč vode, ki se z veliko hitrostjo vrtinči v filtru. Posesane nečistoče prehajajo skrozi vodni vrtinec, zanesljivo se filtrirajo iz zraka i ostanejo vezane v vodi. Rezultat: izjemno svež, čist izhodni zrak.
Značilnosti in prednosti
Večstopenjski sistem filtrov je sestavljen iz inovativnega vodnega filtra, vmesnega filtra, ki ga lahko sperete, in HEPA 13 filtra (EN1822:1998)Filtrira 99,95 % prahu iz zraka. Skrbi za čist in svež zrak in prijetno klimo v prostoru. Primerno za vse alergike.
Snemljiv vodni filterEnostavno polnjenje in čiščenje.
Praktično odlagalno mestoMed delom omogoča udobno in hitro vmesno odlaganje sesalne cevi in talne šobe. Shranjevanje naprave, ki ne zavzame veliko prostora.
Energetsko učinkovit motor
- Sesa tako zmogljivo kot 1400 W naprava.
- Majhna poraba energije.
Samodejno navijanje kabla
- Hitro in udobno shranjevanje priključnega kabla s pritiskom na gumb.
Shranjevanje dodatkov na napravi
- V predal za pribor lahko urejeno shranite ves pribor, ki bo tako vedno na dosegu rok.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Nazivna vhodna moč (W)
|650
|Vodni filter (l)
|2
|Polmer (m)
|10,2
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Barva
|Bela
|Teža brez dodatkov (Kg)
|7,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|10,8
|Mere (D × Š × V) (mm)
|532 x 289 x 344
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 2.1 m
- Teleskopska sesalna cev, material: kromirana
- Preklopna sesalna šoba za suho sesanje
- Ozka šoba
- Šoba za oblazinjene površine
- Vrsta filtra HEPA: HEPA 13 filter
- Preprečevanje penjenja "FoamStop"
- Zaščitni filter motorja
Oprema
- Praktično odlagalno mesto
- Shranjevanje dodatkov na napravi
Področja uporabe
- Trde talne obloge
- Preproge
- Tekstilne površine
- Medprostori
- Težko dostopna mesta (koti, fuge, reže, itd.)
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.