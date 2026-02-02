Sesalnik DS 6 z vodnim filtrom, ne samo, da temeljito čisti tla, temveč tudi zagotavlja bolj svež izhodni zrak, ki je 99,5% bez prahu. S tem ustvari občutno boljšo klimo v prostoru. Za razliko od običajnih sesalcev s filter vrečko, sesalnik DS 6 z vodnim filtrom uporablja naravno moč vode, ki se z veliko hitrostjo vrtinči v filtru. Posesane nečistoče prehajajo skrozi vodni vrtinec, zanesljivo se filtrirajo iz zraka i ostanejo vezane v vodi. Rezultat: izjemno svež, čist izhodni zrak.