DS 6 Plus je sesalnik z vodnim filtrom, ki ne le temeljito očisti tla, ampak poskrbi tudi za bolj svež zrak in izrabljen zrak, ki je 99,95 % očiščen prahu. To opazno izboljša zrak, s tem pa tudi počutje v prostoru. V nasprotju z običajnimi sesalniki s filtrirnimi vrečkami se sesalnik DS 6 Plus z vodnim filtrom zanaša na naravno silo vode, ki se vrtinči okoli filtra pri visokih hitrostih. Vsesana umazanija mora iti skozi vrtinčasto vodo, ki jo zelo učinkovito filtrira iz zraka in ujame v vodi. Rezultat je svež, izredno čist zrak.