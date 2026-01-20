Sesalnik z vodnim filtrom DS 6 Plus
Sesalnik z inovativno tehnologijo vodnega filtra, ki zagotavlja do 99,95 % prečiščenost tako svežega kot izrabljenega zraka. Dobro za vse – ne samo za alergike.
DS 6 Plus je sesalnik z vodnim filtrom, ki ne le temeljito očisti tla, ampak poskrbi tudi za bolj svež zrak in izrabljen zrak, ki je 99,95 % očiščen prahu. To opazno izboljša zrak, s tem pa tudi počutje v prostoru. V nasprotju z običajnimi sesalniki s filtrirnimi vrečkami se sesalnik DS 6 Plus z vodnim filtrom zanaša na naravno silo vode, ki se vrtinči okoli filtra pri visokih hitrostih. Vsesana umazanija mora iti skozi vrtinčasto vodo, ki jo zelo učinkovito filtrira iz zraka in ujame v vodi. Rezultat je svež, izredno čist zrak.
Značilnosti in prednosti
Večstopenjski sistem filtrov je sestavljen iz inovativnega vodnega filtra, vmesnega filtra, ki ga lahko sperete, in HEPA 13 filtra (EN1822:1998)Filtrira 99,95 % prahu iz zraka. Skrbi za čist in svež zrak in prijetno klimo v prostoru. Primerno za vse alergike.
Snemljiv vodni filterEnostavno polnjenje in čiščenje.
Praktično odlagalno mestoMed delom omogoča udobno in hitro vmesno odlaganje sesalne cevi in talne šobe. Shranjevanje naprave, ki ne zavzame veliko prostora.
Energetsko učinkovit motor
- Sesa tako zmogljivo kot 1400 W naprava.
- Majhna poraba energije.
Samodejno navijanje kabla
- Hitro in udobno shranjevanje priključnega kabla s pritiskom na gumb.
Shranjevanje dodatkov na napravi
- V predal za pribor lahko urejeno shranite ves pribor, ki bo tako vedno na dosegu rok.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Nazivna vhodna moč (W)
|650
|Vodni filter (l)
|2
|Polmer (m)
|10,2
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Barva
|Bela
|Teža brez dodatkov (Kg)
|7,5
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|11,6
|Mere (D × Š × V) (mm)
|532 x 289 x 344
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 2.1 m
- Teleskopska sesalna cev, material: kromirana
- Preklopna sesalna šoba za suho sesanje
- Ozka šoba
- Šoba za oblazinjene površine
- Vrsta filtra HEPA: HEPA 13 filter
- Preprečevanje penjenja "FoamStop"
- Turbo šoba
- Zaščitni filter motorja
Oprema
- Praktično odlagalno mesto
- Shranjevanje dodatkov na napravi
Dodatna oprema
Čistilna sredstva
