Sesalnik VC 3
Prihranite na menjavi in vsakokratnem nakupu filtrskih vrečk: VC 3 sesalnik za prah z multiciklonsko tehnologijo in prozorno, pralno posodo za umazanijo.
S kompaktnim sesalnikom VC 3 multiciklonske tehnologije boste sesali popolnoma brez filtrskih vrečk. Tako boste prihranili na času in denarju, saj ne boste morali menjati in kupovati dcenovno visoke filtrskih vrečke. Poleg tega njegova prozorna posoda za umazanijo daje že na prvi pogled vedeti, kdaj jo je treba izprazniti. Zaradi sistema, v katerem vrečke niso potrebne, tudi ne prihaja do neprijetnih vonjav, kar veseli tudi druge in ne samo osebe, ki so alergične. S svojo kompaktno velikostjo VC 3 je idealen za različne namene v stanovanjih in manjših hišah. Razen trdih talnih oblog in tepihov s svojo šobo za fuge in čopiča za pohištvo temeljito počisti tudi ozke vmesne prostore in občutljive površine. Ostale lastnosti v zvezi z opremo sesalnika so vgrajeni HEPA higienski filter, ki zanesljivo filtrira najbolj drobne delce umazanije kot je cvetni prah in drugi delci, ki povzročajo alergije, in tudi praktično shranjevanje.
Značilnosti in prednosti
Večciklonska tehnologijaNaknadni nakup cenovno visokih filtrskih vrečk in njihova naporna menjava nista potrebna. Posoda za umazanijo se zlahka opere z vodo.
HEPA 13 filterZanesljivo filtrira najmanjše umazane delce, kot so npr. cvetni prah ali alergeni. Čist izpušni zrak – za zdrav način življenja.
Snemljiva talna šobaMožnost vgradnje dodatne opreme za popolno čiščenje vseh področij v vašem domu.
Odlagalno mesto
- Hitro in varno odlaganje naprave v primeru prekinitve dela.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Nazivna vhodna moč (W)
|700
|Prostornina posode za umazanijo (l)
|0,9
|Zvočna moč (dB(A))
|76
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Teža brez dodatkov (Kg)
|4,4
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|7,4
|Mere (D × Š × V) (mm)
|388 x 269 x 334
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 1.5 m
- Vrsta sesalne cevi: z upognjenim ročajem
- Teleskopska sesalna cev, material: Kovina
- Vrsta filtra HEPA: HEPA 13 filter
- Talna šoba
- Ozka šoba
- Krtača za pohištvo
Oprema
- Preklopna sesalna šoba za suho sesanje
- Praktično odlagalno mesto
- Samodejno navijanje kabla
Video posnetki
Področja uporabe
- Trde talne obloge
- Preproge
- Težko dostopna mesta (koti, fuge, reže, itd.)
- Občutljive površine
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.