S kompaktnim sesalnikom VC 3 multiciklonske tehnologije boste sesali popolnoma brez filtrskih vrečk. Tako boste prihranili na času in denarju, saj ne boste morali menjati in kupovati dcenovno visoke filtrskih vrečke. Poleg tega njegova prozorna posoda za umazanijo daje že na prvi pogled vedeti, kdaj jo je treba izprazniti. Zaradi sistema, v katerem vrečke niso potrebne, tudi ne prihaja do neprijetnih vonjav, kar veseli tudi druge in ne samo osebe, ki so alergične. S svojo kompaktno velikostjo VC 3 je idealen za različne namene v stanovanjih in manjših hišah. Razen trdih talnih oblog in tepihov s svojo šobo za fuge in čopiča za pohištvo temeljito počisti tudi ozke vmesne prostore in občutljive površine. Ostale lastnosti v zvezi z opremo sesalnika so vgrajeni HEPA higienski filter, ki zanesljivo filtrira najbolj drobne delce umazanije kot je cvetni prah in drugi delci, ki povzročajo alergije, in tudi praktično shranjevanje.