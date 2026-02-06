Sesalnik VC 3 Plus
Z večciklonsko tehnologijo in nastavkom za parket: VC 3 Plus sesalnik brez vrečke. Njegova prozorna posoda za odpadke odpravlja potrebo po menjavi in nakupu dragih nadomestnih filtrskih vrečk.
Zasnovan za vrsto čistilnih aplikacij v stanovanjih in manjših hišah: kompaktni sesalnik VC 3 Plus z večciklonsko tehnologijo. Ta sesalnik brez vrečke odpravlja potrebo po menjavi filtrskih vrečk in nakupu dragih nadomestnih, saj zbira umazanijo v prozorni posodi. Dodatno opremljen s šobo za parket ne le učinkovito čisti trda tla in preproge, ampak tudi temeljito očisti ozke reže in občutljive površine zahvaljujoč nastavku za reže in krtačo za pohištvo. Odlična novica za alergike: VC 3 Plus je opremljen tudi s higienskim filtrom HEPA za zanesljivo filtriranje najfinejše umazanije, kot je cvetni prah in drugi delci, ki sprožijo alergije. Ta sesalnik je tudi hitro in enostavno odložiti v praktični parkirni položaj, če vas zmoti pri sesanju.
Značilnosti in prednosti
Večciklonska tehnologijaNaknadni nakup cenovno visokih filtrskih vrečk in njihova naporna menjava nista potrebna. Posoda za umazanijo se zlahka opere z vodo.
HEPA 13 filterZanesljivo filtrira najmanjše umazane delce, kot so npr. cvetni prah ali alergeni. Čist izpušni zrak – za zdrav način življenja.
Snemljiva talna šobaMožnost vgradnje dodatne opreme za popolno čiščenje vseh področij v vašem domu.
Odlagalno mesto
- Hitro in varno odlaganje naprave v primeru prekinitve dela.
Specifikacije
Tehnični podatki
|Nazivna vhodna moč (W)
|700
|Prostornina posode za umazanijo (l)
|0,9
|Zvočna moč (dB(A))
|76
|Število faz (Ph)
|1
|Napetost (V)
|220 / 240
|Frekvenca (Hz)
|50 / 60
|Teža brez dodatkov (Kg)
|4,4
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|7,8
|Mere (D × Š × V) (mm)
|388 x 269 x 334
Obseg dobave
- Dolžina sesalne cevi: 1.5 m
- Vrsta sesalne cevi: z upognjenim ročajem
- Vrsta filtra HEPA: HEPA 13 filter
- Ozka šoba
- Krtača za pohištvo
- Šoba za parket
Oprema
- Preklopna sesalna šoba za suho sesanje
- Praktično odlagalno mesto
- Samodejno navijanje kabla
Področja uporabe
- Trde talne obloge
- Preproge
- Težko dostopna mesta (koti, fuge, reže, itd.)
- Občutljive površine
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.