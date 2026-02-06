Zasnovan za vrsto čistilnih aplikacij v stanovanjih in manjših hišah: kompaktni sesalnik VC 3 Plus z večciklonsko tehnologijo. Ta sesalnik brez vrečke odpravlja potrebo po menjavi filtrskih vrečk in nakupu dragih nadomestnih, saj zbira umazanijo v prozorni posodi. Dodatno opremljen s šobo za parket ne le učinkovito čisti trda tla in preproge, ampak tudi temeljito očisti ozke reže in občutljive površine zahvaljujoč nastavku za reže in krtačo za pohištvo. Odlična novica za alergike: VC 3 Plus je opremljen tudi s higienskim filtrom HEPA za zanesljivo filtriranje najfinejše umazanije, kot je cvetni prah in drugi delci, ki sprožijo alergije. Ta sesalnik je tudi hitro in enostavno odložiti v praktični parkirni položaj, če vas zmoti pri sesanju.