Avtomat za zalivanje WT 4
Avtomat s preprostim programiranjem za učinkovito zalivanje, s katerim se zalivanje začne in konča ob vnaprej nastavljenem času, vsebuje snemljiv upravljalni del, priključek za vodo in predfilter.
Za ciljno in učinkovito zalivanje: novi avtomat za zalivanje WT 4 je zelo preprost za programiranje. S snemljivim upravljalnim delom, velikim regulatorjem in preglednim stikalnim poljem programiranje izvedete preprosto in brez napora. Najdaljši čas zalivanja znaša 120 minut. Vsako zalivanje se začne in konča točno ob vnaprej nastavljenem času. Priključek za pipo in predfilter sta priložena, potrebna 9-voltna baterija ni vključena. Z avtomatom za zalivanje Kärcher se sistem zalivanja povsem samodejno zažene in zaustavi točno ob vnaprej nastavljenem času. Voda torej teče samo, kadar je to res potrebno – tako privarčujete denar in varujete okolje. Avtomati za zalivanje Kärcher so združljivi z vsemi znanimi sistemi na klik.
Značilnosti in prednosti
Individualno programiranjeZa zalivanje po potrebi
Samodejen vklop/izklopZa ciljno zalivanje
Snemljiv zaslonZa udobno programiranje
Priključek za pipo in predfilter sta vključena
Kontrolna lučka za programiranje in status baterije
Možno je ročno zalivanje
Maks. čas zalivanja: 120 min
Nastavljiv čas zagona
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,337
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,474
|Mere (D × Š × V) (mm)
|115 x 120 x 125
Pri priklopu teh proizvodov na omrežje pitne vode se je potrebno pridrževati zahtev norme EN 1717. V nujnih primerih, pa je potrebno kontaktirati svojega strokovnjaka za sanitarije.
Obseg dobave
- Baterije so vključene v dobavo: ne
Oprema
- Baterije so potrebne
- Število baterij: 1 x 9 V ploščata
Video posnetki
Področja uporabe
- Zalivanje vrta
- Drevesa
- Za zalivanje vrtov večjih velikosti
- Za zalivanje lončnic
- Za zalivanje okrasnih rastlin (majhne površine, posamezno, lončnice)
Dodatna oprema
NAJDI REZERVNE DELE
Poiščite rezervne dele za vašo čistilno opremo Kärcher. Za začetek iskanja izberite »NAJDI REZERVNE DELE« ali se obrnite na pooblaščenega Kärcherjevega prodajalca.