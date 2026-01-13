Za ciljno in učinkovito zalivanje: novi avtomat za zalivanje WT 4 je zelo preprost za programiranje. S snemljivim upravljalnim delom, velikim regulatorjem in preglednim stikalnim poljem programiranje izvedete preprosto in brez napora. Najdaljši čas zalivanja znaša 120 minut. Vsako zalivanje se začne in konča točno ob vnaprej nastavljenem času. Priključek za pipo in predfilter sta priložena, potrebna 9-voltna baterija ni vključena. Z avtomatom za zalivanje Kärcher se sistem zalivanja povsem samodejno zažene in zaustavi točno ob vnaprej nastavljenem času. Voda torej teče samo, kadar je to res potrebno – tako privarčujete denar in varujete okolje. Avtomati za zalivanje Kärcher so združljivi z vsemi znanimi sistemi na klik.