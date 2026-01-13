Ura za zalivanje WT 2.000
3-smerni razdelilnik vključno z uro za zalivanje. Zalivanje se samodejno preneha po preteku v naprej določenega časa (maks. 120 minut). Z G1 priključkom za pipo in G3/4 reducirnim nastavkom.
WT 2.000 je 3-smerni razdelilnik in ura za zalivanje v enem. Ima dva priključka za pipo z dvema neodvisnima, brezstopenjsko nastavljivima regulatorjema. Odlikuje ga optimalen pretok vode. V tretjem priključku za vodo je vgrajena ura za zalivanje. Čas zalivanja lahko brezstopenjsko nastavite do 120 minut. Po izteku v naprej nastavljenega časa ura zalivanje samodejno zaustavi. WT 2.000 z G1 priključkom za vodo in G3/4 reducirnim nastavkom je univerzalno uporaben v povezavi z vsemi dobavljivimi vrtnimi cevmi. Odlikuje ga trpežna kakovost in ergonomska oblika, ki omogoča prijetno in enostavno rokovanje. Slepa matica z trpežnim notranjim navojem zagotavlja enostavno in hitro pritrjevanje na pipo za vodo. Združljivo z večino dobavljivih sistemov na klik.
Značilnosti in prednosti
2 neodvisna, nastavljiva priključka za vodo in 1 izhod z uro za zalivanjeIdealno za povezovanje treh cevi na eni sami pipi za vodo z G1 navojem
Pokrivna maticaEnostavna pritrditev na pipo za vodo
Navoj iz plastikeZelo trpežno
Priključek za pipo in predfilter sta vključena
Specifikacije
Tehnični podatki
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,394
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|0,527
|Mere (D × Š × V) (mm)
|92 x 225 x 200
Pri priklopu teh proizvodov na omrežje pitne vode se je potrebno pridrževati zahtev norme EN 1717. V nujnih primerih, pa je potrebno kontaktirati svojega strokovnjaka za sanitarije.
Področja uporabe
- Zalivanje vrta
- Za zalivanje vrtov večjih velikosti
- Za zalivanje lončnic
- Za zalivanje okrasnih rastlin (majhne površine, posamezno, lončnice)