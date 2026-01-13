WT 2.000 je 3-smerni razdelilnik in ura za zalivanje v enem. Ima dva priključka za pipo z dvema neodvisnima, brezstopenjsko nastavljivima regulatorjema. Odlikuje ga optimalen pretok vode. V tretjem priključku za vodo je vgrajena ura za zalivanje. Čas zalivanja lahko brezstopenjsko nastavite do 120 minut. Po izteku v naprej nastavljenega časa ura zalivanje samodejno zaustavi. WT 2.000 z G1 priključkom za vodo in G3/4 reducirnim nastavkom je univerzalno uporaben v povezavi z vsemi dobavljivimi vrtnimi cevmi. Odlikuje ga trpežna kakovost in ergonomska oblika, ki omogoča prijetno in enostavno rokovanje. Slepa matica z trpežnim notranjim navojem zagotavlja enostavno in hitro pritrjevanje na pipo za vodo. Združljivo z večino dobavljivih sistemov na klik.